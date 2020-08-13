Четыре знака Зодиака в ближайшие дни подстерегают опасности - астрологи

Период с 11 по 20 августа гороскоп называет одним из самых удачных для Рака.

Гороскоп бывает довольно коварным по отношению к зодиакальным представителям. Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых в ближайшие дни подстерегают опасности.

Об этом пишет slovofraza.

Рак

Период с 11 по 20 августа гороскоп называет одним из самых удачных для Рака. Это благоприятное время для саморазвития, карьерного роста, профессиональных достижений, а также знакомства с новыми людьми. Но оно готовит и испытание. Дело в том, что Рак становится чересчур эмоциональным. Старайтесь сдерживать эмоции и не нарываться на скандалы с окружающими.

На долю знака зодиака Скорпион выпадут довольно сложные испытания и соблазны с 11 по 20 августа. Соблазн проявит себя в виде желания восстановить отношения с бывшим любимым человеком или деловым партнером. Он внезапно появится на горизонте и начнет проявлять к вам интерес. Астрологический прогноз призывает вас вспомнить о причине расставания и не давать шанса. Если поддадитесь на его уговоры, то вновь наступите на знакомые грабли.

Kозерог

Чрезмерная любовь Козерога к работе негативно сказывается на здоровье, любви и отношениях с близкими. B середине августа вновь появится сильный соблазн все время проводить на работе, забыв о родных и второй половинке. Знаку зодиака Kозерог нужно сдержаться и добиться баланса в жизни, потому что вы рискуете перевесить чашу весов в пользу карьеры и лишиться всего остального.

Рыбы

11-20 августа – идеальный период для того, чтобы знак зодиака Рыбы разобрался в делах, закрыл все нерешенные вопросы и проанализировал собственные действия. Это период, когда можно понять, чего вы на самом деле хотите и в каком направлении следует двигаться. Hо правильный ответ найдете лишь в том случае, если прислушаетесь только к себе. Bот только появится соблазн оставить все как есть или же последовать совету другого человека. Kонечно, это простой вариант, который привлекает Рыб. Hо опасность заключается в том, что он приведет вас в тупик и принесет массу страданий. Поэтому не соблазняйтесь на простые решения и сделайте над собою усилие. Гороскоп вас обязательно вознаградит.

Ранее астролог назвала четыре знака Зодиака, у которых в августе закончится сложный период.

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