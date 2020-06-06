Трем знакам Зодиака сказочно повезет в июне - прогноз астрологов

Среди счастливчиков недели — Близнецы, Скорпион и Водолей.

Астрологи составили гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 и выделили главных счастливчиков этого периода по знаку Зодиака.

Также они дали этим знакам важные рекомендации в разных сферах жизни, пишет SlovoFraza.

Читайте такжеЗеркальная дата 06.06: что нас ждет в этот день и как привлечь богатство

Близнецы

У Близнецов начинается период творческого взлета. Это время можно считать одним из самых продуктивных в июне и за все лето в целом. Представителям данного знака удастся преуспеть в деловой и финансовой сферах, но для этого придется временно отодвинуть любовь на второй план.

Скорпион

Это время будет идеальным для любовных приключений и поисков второй половинки. Астрологи не рекомендуют слушать советы окружающих людей, так как их видение счастья может отличаться от видения Скорпионов. Лучше полагаться на здравый смысл и собственный опыт. Четверг и пятница — два самых позитивных дня недели. Они идеально подойдут как для романтики и флирта, так и для работы в самых разных сферах.

Водолей

13 и 14 июня будут самыми позитивными днями недели, потому что звезды войдут в гармонию с планетами. В эти выходные можно отдыхать любым удобным способом, больше общаться с близкими, поменьше работать. Появится возможность реализовать новые идеи и донести их правильно до начальства или партнеров по бизнесу. Инициативные Водолеи станут крайне успешными.

Ранее астрологи прогнозировали, что два знака Зодиака вскоре ждет невероятный финансовый успех. Это — Близнецы и Стрелец.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram