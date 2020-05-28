Астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака
Они – самые страстные, самые притягательные и горячие. Самые настоящие марафонцы и самые лучшие любовники. Высокое либидо хотели бы иметь многие, но звёзды сошлись так, что этот дар в полной мере достался лишь нескольким знакам гороскопа.
Читайте такжеНеприятности для Овнов и большая удача для Львов: появился гороскоп на лето для всех знаков ЗодиакаКонечно, это вовсе не означает, что рождённые под другими знаками Зодиака – холодные и нестрастные. Просто они – любители, а вот эти 5 знаков – самые настоящие профессионалы высшей лиги, пишет "Клубер".
Телец
Для рождённых под этим знаком любовь и прикосновения – это всё. Неудивительно, что они обладают столь мощным либидо.
Независимо от того, находитесь ли вы в длительных отношениях с этим знаком или в вашем распоряжении – всего лишь одна ночь, она будет длиться бесконечно. Это будет самый сказочный марафон чувственности и наслаждения.
Телец очень трепетно относится к тактильным знакам проявления чувств, потому вам гарантирован миллион самых сладких поцелуев, чувственных прикосновений и романтических ласк.
Близость с представителями этого знака Зодиака – это то, что не забывается никогда.
Лев
Представители этого знака всегда открыты и готовы к флирту. Причём ухаживают так красиво, что устоять перед их чарами не сможет никто. Ничего удивительного, что они пользуются дикой популярностью и спросом в обществе.
Лев отлично знает, что перед его великолепием никто не устоит, и с удовольствием этим пользуется. Влюбить в себя всех, править балом и блистать – это он обожает.
Читайте такжеСложности для Близнецов и удача для Дев: появился финансовый гороскоп на июньСтрасть к жизни рождённых под этим знаком способствует просто запредельному либидо, поэтому ночи с ними – это что-то невероятное. Кроме того, Львы очень креативны и изобретательны, когда речь заходит о физической близости. Одним словом, с ними не соскучишься!
Скорпион
Настойчивость и решительность – вот, что привлекает другие знаки в Скорпионах. Это тот случай, когда «агрессивность» манит и притягивает.
Либидо у Скорпиона – тоже на самом высоком уровне. Ещё никто не жаловался! Влюблённых в Скорпионов – хоть отбивайся.
Кстати, жизненный девиз представителей этого знака Зодиака: «Попробовать всё и даже больше!» Так что ночи полные огня и страсти – гарантированы!
Стрелец
Для рождённых под этим знаком сексуальная близость – это в первую очередь весёлое приключение и одно из любимейших развлечений. Их энергия притягивает партнёров, которые с головой бросаются в океан страсти.
Стрелец – гурман и эстет. При этом обожает пробовать что-то новое и необычное. Мощное либидо позволяет ему веселиться всю ночь. А уж в том, что партнёр никогда её не забудет – нет ни малейших сомнений.
Кроме того, Стрельцы очень любвеобильные и стараются доставить наслаждение партнёру. Счастливы будут все!
Водолей
Представитель этого знака Зодиака – очень общительный и открытый, что привлекает к нему других людей. К тому же он умеет заинтересовать собой и уже не отпускать.
Водолей одинаково внимателен и нежен и в длительных отношениях, и даже если вы встретились всего лишь один раз. Это будет не так, как со всеми. Это будет волшебно и необычно. Игры и веселье. Эксперименты и фантазии. Одним словом, словно в сказке. Оно и неудивительно – либидо у Водолея запредельно высокое!
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