Астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака

Астрологи назвали знаки Зодиака с самой высокой сексуальной энергетикой.

Они – самые страстные, самые притягательные и горячие. Самые настоящие марафонцы и самые лучшие любовники. Высокое либидо хотели бы иметь многие, но звёзды сошлись так, что этот дар в полной мере достался лишь нескольким знакам гороскопа.

Читайте такжеНеприятности для Овнов и большая удача для Львов: появился гороскоп на лето для всех знаков ЗодиакаКонечно, это вовсе не означает, что рождённые под другими знаками Зодиака – холодные и нестрастные. Просто они – любители, а вот эти 5 знаков – самые настоящие профессионалы высшей лиги, пишет "Клубер".

Телец

Для рождённых под этим знаком любовь и прикосновения – это всё. Неудивительно, что они обладают столь мощным либидо.

Независимо от того, находитесь ли вы в длительных отношениях с этим знаком или в вашем распоряжении – всего лишь одна ночь, она будет длиться бесконечно. Это будет самый сказочный марафон чувственности и наслаждения.

Телец очень трепетно относится к тактильным знакам проявления чувств, потому вам гарантирован миллион самых сладких поцелуев, чувственных прикосновений и романтических ласк.

Близость с представителями этого знака Зодиака – это то, что не забывается никогда.

Лев

Представители этого знака всегда открыты и готовы к флирту. Причём ухаживают так красиво, что устоять перед их чарами не сможет никто. Ничего удивительного, что они пользуются дикой популярностью и спросом в обществе.

Лев отлично знает, что перед его великолепием никто не устоит, и с удовольствием этим пользуется. Влюбить в себя всех, править балом и блистать – это он обожает.

Читайте такжеСложности для Близнецов и удача для Дев: появился финансовый гороскоп на июньСтрасть к жизни рождённых под этим знаком способствует просто запредельному либидо, поэтому ночи с ними – это что-то невероятное. Кроме того, Львы очень креативны и изобретательны, когда речь заходит о физической близости. Одним словом, с ними не соскучишься!

Скорпион

Настойчивость и решительность – вот, что привлекает другие знаки в Скорпионах. Это тот случай, когда «агрессивность» манит и притягивает.

Либидо у Скорпиона – тоже на самом высоком уровне. Ещё никто не жаловался! Влюблённых в Скорпионов – хоть отбивайся.

Кстати, жизненный девиз представителей этого знака Зодиака: «Попробовать всё и даже больше!» Так что ночи полные огня и страсти – гарантированы!

Стрелец

Для рождённых под этим знаком сексуальная близость – это в первую очередь весёлое приключение и одно из любимейших развлечений. Их энергия притягивает партнёров, которые с головой бросаются в океан страсти.

Стрелец – гурман и эстет. При этом обожает пробовать что-то новое и необычное. Мощное либидо позволяет ему веселиться всю ночь. А уж в том, что партнёр никогда её не забудет – нет ни малейших сомнений.

Кроме того, Стрельцы очень любвеобильные и стараются доставить наслаждение партнёру. Счастливы будут все!

Водолей

Представитель этого знака Зодиака – очень общительный и открытый, что привлекает к нему других людей. К тому же он умеет заинтересовать собой и уже не отпускать.

Водолей одинаково внимателен и нежен и в длительных отношениях, и даже если вы встретились всего лишь один раз. Это будет не так, как со всеми. Это будет волшебно и необычно. Игры и веселье. Эксперименты и фантазии. Одним словом, словно в сказке. Оно и неудивительно – либидо у Водолея запредельно высокое!

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