Козерог - самый черствый мужчина в зодиакальном круге.

Астрологи назвали самых черствых мужчин по знаку Зодиака.

Об этом пишет uznayvse.ru.

Овен

Читайте такжеИзвестный астролог назвал знаки Зодиака, у которых в июле начнется белая полосаОвен занимает третье место в списке черствых мужчин, и с ним еще можно поработать. Хотя вам придется потрудиться – Овну нет никакого дела до ваших проблем, и его не пробьешь слезами и истериками. Этакий невозмутимый мачо с холодным сердцем. Можете даже встать на колени – Овен лишь презрительно хмыкнет и отвернется. Ну, хватит, хватит умолять его о снисхождении, ведь за маской равнодушия ничего нет, даже не старайтесь.

Рак

Может, милый, мечтательный и робкий Рак случайно оказался на втором месте в черством списке? Нет, всё верно – Раку пофиг на ваши печали, и он не станет выходить из своего панциря, чтобы заняться решением чьих-то проблем. Может быть, в глубине души Рак окажется чутким человеком, но до этой глубины могут добраться только единицы. Не мучайтесь и не отвлекайте парня от важного дела – от созерцания внутреннего мира.

Козерог

Приветствуйте – самый черствый мужчина в зодиакальном круге. Да, это Козерог – он взобрался на первое место и не собирается уходить. Возможно, парня-Козерога когда-то обидели, вот он и покрылся непробиваемой броней. Мы об этом не узнаем, так как земной мужчина не собирается показывать свою нежную (и, может быть, даже ранимую) душу – быть черствым выгодно, да и для здоровья полезно. Никто не лезет, никто не достает, и ни о чем не просит – не обвиняйте Козерога в черствости, ведь ему всё равно.

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