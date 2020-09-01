Тельцов ждет удача в профессиональной и финансовой сфере.

Полнолуние 2-го сентября принесет успех трем знакам Зодиака, сообщают астрологи.

Об этом пишет slovofraza.

Тельцов ждет удача в профессиональной и финансовой сфере. Им повезет разобраться в мелких финансовых проблемах, а также решить мелкие бытовые вопросы.

Рак

Раков ждет успех на романтическом поприще. Чтобы день прошел удачно и оставил после себя только приятные эмоции, важно позаботиться о духовном отдыхе. Нужно найти источник удовольствия, который поможет проявить свою индивидуальность и показать себя с лучшей стороны.

Скорпион

Полнолуние в Рыбах - время успеха у Скорпионов. Их ждут перемены в финансовой сфере: выпадет шанс избавиться от денежных проблем, завершить важные дела и найти новые возможности.

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Автор: УНИАН