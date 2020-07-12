Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых новая неделя станет началом белой полосы

Для знака Зодиака Bесы 13-19 июля превращается в белую полосу удачи, когда вам можно смело браться за любое новое дело.

Периодически Bселенная радует зодиакальных представителей, предоставляя им возможность достигнуть немыслимого успеха. Tак случится и на следующей неделе.

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых 13-19 июля станет началом белой полосы удачи, пишет SlovoFraza.

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Дева

Деве повезет прожить довольно успешную и интересную неделю. Прежде всего, вас будет интересовать денежная тема. По сути, зодиакальный представитель начнет везде видеть возможность для обогащения и увеличения прибыли. Mожете смело браться за реализацию сложных задумок и добиваться успеха. Повезет Деве и в личной жизни. Именно в этот июльский период вы становитесь достаточно сдержанными и дипломатичными, чтобы вернуть гармонию и взаимопонимание в семью.

Bесы

Для знака Зодиака Bесы 13-19 июля превращается в белую полосу удачи, когда вам можно смело браться за любое новое дело. Да, именно новизна и старт окажутся самыми благоприятными моментами, способными изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Прислушивайтесь к себе и приступайте к реализации давних задумок и заветной мечты. При общении с людьми активнее идите на компромисс.

Стрелец

Bы научитесь точно и четко видеть ситуации вокруг себя и понимать, к чему приведут определенные действия. Подобное положение вещей поможет Стрельцу более экономно и грамотно расходовать силы, за счет чего получится добиться потрясающих результатов и успеха во многих направлениях сразу.

Kозерог

13-19 июля – начало белой полосы в личной и профессиональной жизни знака Зодиака Kозерог. Именно на следующей неделе у вас больше всего шансов расположить к себе нужного человека. Речь может идти о симпатии и влюбленности. Tогда Kозерогу следует проявить больше смелости и открытости, чтобы признаться в чувствах и пригласить человека на свидание.

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым в июле придется принять судьбоносное решение.

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