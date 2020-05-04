Лунный календарь садовода-огородника на май: лучшие дни для посадки растений и других работ
В народе говорят: "Весенний день – год кормит". Это утверждение очень актуально для мая. Именно в этом месяце огородники и садоводы проводят главные работы по закладке будущего урожая – подготовка почвы, посев, посадка, уход за растениями после зимовки.
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Май считается одним из самых удачных месяцев для развития растений. Этому особенно способствует теплая погода с осадками, которые наилучшим образом сказываются на их росте. Имеет значение на развитие растений также и влияние лунных циклов.
Фазы луны воздействуют как на корни растений, так и на надземную часть. Посадка растений в определенный лунный день может ускорить их восхождение, рост, повлиять на плоды будущих растений.
Лунный посевной календарь на май 2020 года сможет посодействовать огородникам и садоводам в планировании работ: укажет на наиболее благоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними и подскажет, в какие дни не рекомендуется заниматься работами на земле.
Лунный посевной календарь на май 2020 по дням
- 1 мая – благоприятный день для посадки кустарников и деревьев. Однако не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.
- 2 мая – высаженные в этот день декоративные растения хорошо приживутся. Нельзя заниматься посадкой и пересадкой овощей и фруктовых деревьев.
- 3 мая – хорошее время для посадки корневых овощей, а также благоприятный период для обрезки деревьев.
- 4 мая – хороший день для посадки деревьев косточковых сортов. Можно сажать кабачки, тыквы, огурцы, фасоль, горох, рассаду капусты, зеленый лук. Эффективный полив растений.
- 5 мая – хороший урожай дадут посаженные в этот день бахчевые культуры. Также благоприятное время для посадки кабачков, огурцов и гороха.
- 6 мая – не рекомендуется высаживать деревья.
- 7 мая – полнолуние. Неблагоприятный день, нельзя ничего ни сажать, ни обрабатывать.
- 8 мая – хорошее время, чтобы прополоть сорняки и заняться газоном.
- 9 мая – можно заняться посадкой клубники и начать другие посевные работы.
- 10 мая – день хорош для рыхления, удобрения почвы, обрезки и прививки деревьев.
- 11 мая – нельзя заниматься обрезкой и прививкой деревьев, пересаживать цветы.
- 12 мая – хорошее время, чтобы сажать декоративные растения.
- 13 мая – неудачное время для посева и посадки. Лучше скосить траву, прополоть грядки и подстричь деревья.
- 14 мая – посадку всех растений лучше отложить.
- 15 мая – стоит прививать деревья и ягодные кусты, а также удобрять землю.
- 16 мая – рекомендуется посадить редиску, картофель, сельдерей, лук.
- 17 мая – хорошее время, чтобы удобрить почву и привить деревья.
- 18 мая – неудачное время для посадки, лучше заняться обрезкой деревьев.
- 19 мая – можно подстричь газон, обработать растения от болезней и разрыхлить почву.
- 20 мая – можно подстричь газон, также необходимо обрабатывать растения от болезней.
- 21 мая – необходимо посеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративные тыквы.
- 22 мая – не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать землю.
- 23 мая – удачное время, чтобы прополоть грядки и подготовить участок для посадки.
- 24 мая – можно пересадить землянику и петрушку, а также посадить бобовые.
- 25 мая – удачное время для посадки практически всех растений, хорошо приживется рассада цветов и капусты.
- 26 мая – хорошее время для посадки низкорослых растений: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.
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- 27 мая – стоит провести покос с целью замедления роста трав. Хороший момент для мульчирования, для борьбы с вредителями, заготовки лекарственных трав.
- 28 мая – не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур, лучше посадить кустарники и деревья.
- 29 мая – не рекомендуется сажать овощи и цветы, лучше заняться кустарниками и деревьями.
- 30 мая – неблагоприятное время для посадки семян и рассады. Хорошее время для посадки декоративных растений.
- 31 мая – не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Лучше разделить и пересадить многолетние растения.