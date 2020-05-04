Лунный календарь садовода-огородника на май: лучшие дни для посадки растений и других работ

Теплая погода и большое количество благоприятных дней делают май одним из самых удачных месяцев для развития растений.

В народе говорят: "Весенний день – год кормит". Это утверждение очень актуально для мая. Именно в этом месяце огородники и садоводы проводят главные работы по закладке будущего урожая – подготовка почвы, посев, посадка, уход за растениями после зимовки.

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Май считается одним из самых удачных месяцев для развития растений. Этому особенно способствует теплая погода с осадками, которые наилучшим образом сказываются на их росте. Имеет значение на развитие растений также и влияние лунных циклов.

Фазы луны воздействуют как на корни растений, так и на надземную часть. Посадка растений в определенный лунный день может ускорить их восхождение, рост, повлиять на плоды будущих растений.

Лунный посевной календарь на май 2020 года сможет посодействовать огородникам и садоводам в планировании работ: укажет на наиболее благоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними и подскажет, в какие дни не рекомендуется заниматься работами на земле.

Лунный посевной календарь на май 2020 по дням

1 мая – благоприятный день для посадки кустарников и деревьев. Однако не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур.

2 мая – высаженные в этот день декоративные растения хорошо приживутся. Нельзя заниматься посадкой и пересадкой овощей и фруктовых деревьев.

3 мая – хорошее время для посадки корневых овощей, а также благоприятный период для обрезки деревьев.

4 мая – хороший день для посадки деревьев косточковых сортов. Можно сажать кабачки, тыквы, огурцы, фасоль, горох, рассаду капусты, зеленый лук. Эффективный полив растений.

5 мая – хороший урожай дадут посаженные в этот день бахчевые культуры. Также благоприятное время для посадки кабачков, огурцов и гороха.

6 мая – не рекомендуется высаживать деревья.

7 мая – полнолуние. Неблагоприятный день, нельзя ничего ни сажать, ни обрабатывать.

8 мая – хорошее время, чтобы прополоть сорняки и заняться газоном.

9 мая – можно заняться посадкой клубники и начать другие посевные работы.

10 мая – день хорош для рыхления, удобрения почвы, обрезки и прививки деревьев.

11 мая – нельзя заниматься обрезкой и прививкой деревьев, пересаживать цветы.

12 мая – хорошее время, чтобы сажать декоративные растения.

13 мая – неудачное время для посева и посадки. Лучше скосить траву, прополоть грядки и подстричь деревья.

14 мая – посадку всех растений лучше отложить.

15 мая – стоит прививать деревья и ягодные кусты, а также удобрять землю.

16 мая – рекомендуется посадить редиску, картофель, сельдерей, лук.

17 мая – хорошее время, чтобы удобрить почву и привить деревья.

18 мая – неудачное время для посадки, лучше заняться обрезкой деревьев.

19 мая – можно подстричь газон, обработать растения от болезней и разрыхлить почву.

20 мая – можно подстричь газон, также необходимо обрабатывать растения от болезней.

21 мая – необходимо посеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративные тыквы.

22 мая – не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать землю.

23 мая – удачное время, чтобы прополоть грядки и подготовить участок для посадки.

24 мая – можно пересадить землянику и петрушку, а также посадить бобовые.

25 мая – удачное время для посадки практически всех растений, хорошо приживется рассада цветов и капусты.

26 мая – хорошее время для посадки низкорослых растений: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.

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