Jerry Heil удивила эффектным нарядом / скриншот инстаграм Jerry Heil

После выступления на "Евровидении-2024" певица Jerry Heil отправилась на Каннский кинофестиваль. Там артистка познакомилась с режиссером оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым и поразила всех своим эффектным образом.

Девушка вчера, 19 мая, выступала на благотворительном мероприятии "Ukrainian Fashion Film Festival". Но сначала для красной дорожки мероприятия она выбрала черное длинное платье с корсетом, пышной юбкой и металлическим акцентом на плече. Известно, что этот образ разработал для Jerry Heil украинский бренд GUDU, дизайнером которого является Лаша Мдинарадзе.

Фото Telegram-канал Jerry Heil

Певица также добавила аксессуары на голову, которые свисали по лицу до талии и выбрала минималистичную сумочку от бренда "Sfurato".

Видео дня

Сама Jerry Heil подписала свой образ так:

"Украинские вибрации на Каннском фестивале".

Фото Telegram-канал Jerry Heil

Реакция подписчиков

Пользователи сразу засыпали артистку комплиментами в сети.

  • "Вау! Какая красавица!"
  • "Это просто нереальный образ, вам очень идет. Украинские певцы, боксеры и стилисты самые талантливые"
  • "Очень красивый образ, даже какой-то сказочный"
  • "Что за неземная красота? Это законно?"
  • "Какая нежная! Наша украинская красавица".

Напомним, ранее украинский дизайнер создала кольчугу для Alyona Alyona.

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