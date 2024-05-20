Певица выбрала украинские бренды.

После выступления на "Евровидении-2024" певица Jerry Heil отправилась на Каннский кинофестиваль. Там артистка познакомилась с режиссером оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым и поразила всех своим эффектным образом.

Девушка вчера, 19 мая, выступала на благотворительном мероприятии "Ukrainian Fashion Film Festival". Но сначала для красной дорожки мероприятия она выбрала черное длинное платье с корсетом, пышной юбкой и металлическим акцентом на плече. Известно, что этот образ разработал для Jerry Heil украинский бренд GUDU, дизайнером которого является Лаша Мдинарадзе.

Певица также добавила аксессуары на голову, которые свисали по лицу до талии и выбрала минималистичную сумочку от бренда "Sfurato".

Видео дня

Сама Jerry Heil подписала свой образ так:

"Украинские вибрации на Каннском фестивале".

Реакция подписчиков

Пользователи сразу засыпали артистку комплиментами в сети.

"Вау! Какая красавица!"

"Это просто нереальный образ, вам очень идет. Украинские певцы, боксеры и стилисты самые талантливые"

"Очень красивый образ, даже какой-то сказочный"

"Что за неземная красота? Это законно?"

"Какая нежная! Наша украинская красавица".

Напомним, ранее украинский дизайнер создала кольчугу для Alyona Alyona.

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