Какой церковный праздник отмечают 22 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

22 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мученика Василиска. В народе день прозвали Василисков. Рассказываем о его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

22 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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22 мая по новому календарному стилю (4 июня - по старому) - день памяти мученика Василиска.

Ва­си­лиск жил в IV веке. Он был христианином и имел дар исцеления. Это были времена правления Мак­си­ми­а­на Га­ле­рии, когда устраивались гонения на христиан. Попал под них и Василиск - его схватили и отправили в тюрьму города Команы.

Там Василиску приснился Господь и предсказал мученику скорую смерть. Василиск отпросился у стражей, чтоб проститься с родными - его отпустили, так как почитали за совершаемые им чудеса. Когда Василиска привели на суд к правителю в языческое капище, то с небес сошел огонь и сжег капище. Градоначальник был в гневе и велел казнить христианина. На месте могилы святого со временем построили храм в его честь. Мощи святого Василиска также исцеляют верующих от многих болезней.

Церковный праздник 22 мая по старому стилю

22 мая по старому календарному стилю вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый). Ранее мы рассказывали, когда летний Николай Чудотворец по новому календарю и с какими просьбами обращаются к одному из самых почитаемых святых в мире.

О чем говорят приметы на 22 мая

В народном календаре 22 мая - праздник Василисков или Васильковый день, Василиса Соловьиха. Приметы говорят о погоде и урожае:

зацвела рябина - к ранней осени;

воробьи вьют гнезда - жди дождей;

пошел дождь - будет хороший урожай;

гром ночью - погода наладится;

лягушки расквакались - уродит овес.

Считается, что после этого дня устанавливается теплая погода.

Что нельзя делать 22 мая

Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, обижать кого-либо, отказывать в помощи, завидовать, сплетничать и поддаваться унынию.

В народе Василисков день в старину считали одним из самых страшных - по поверьям в это время рождался змеиный царь Василиск. Поэтому старались не начинать новую работу - успеха в ней не будет, а также запрещалось работать в огороде и поле: "Не сеяли, не пахали - страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились", - так говорили в народе. Сегодня нельзя свистеть - это к обману и кражам, все несрочные хирургические операции лучше перенести на другой день.

Что можно делать 22 мая

К святому Василиску обращаются с просьбами об укреплении веры, исцелении душевных и телесных недугов, просят дать сил вынести жизненные трудности.

В этот день разрешается наводить порядок в доме, стирать и готовить еду. Сегодня собирают и сушат васильки - чаем из этих цветов лечат простуду, боли в желудке, суставах. По народному поверью, если 22 мая сплести венок и принести его домой, то в дом придет добро и семейное благополучие.

22 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь, а также Николай, Сергей, Денис.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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