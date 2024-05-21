Певица вспомнила о прошлом опыте.

Украинская певица Тина Кароль призналась, хотела бы снова поехать на международный песенный конкурс "Евровидение".

Так недавно звезда отвечала на вопросы поклонников в TikTok. В частности, подписчики поинтересовались, хочет ли она повторно представлять Украину на шоу.

"Да, я бы хотела поехать. Это крутой драйв, тонус и я знаю, что я могу. Я знаю, что я другая. И когда я ехала на "Евровидение" - это не совсем была моя идея. У меня были продюсеры и так далее, никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба выступления на "Евровидении", - откровенно сказала Тина.

Она подчеркнула, что тогда не была готова ко всем трудностям, которые произошли во время подготовки к участию на конкурсе. И вспомнила об этом опыте так:

"Это был второй год моей популярности (2006 год) после "Новой волны" и я мало что понимала вообще, какие люди могут быть коварными. Участвовать в отборочном туре - это полбеды, на тот момент это было ок, это моя задача. А все, что произошло потом - крайне тяжело и я расхлебывала это еще много лет. На меня взяли огромный финансовый кредит, который потом повесили на меня. Я закрывала его очень много лет. Так ехать на "Евровидение" не нужно".

Но несмотря на негативные воспоминания, Кароль отметила, что в будущем может когда-то снова соберется на конкурс. Но сейчас у нее есть более важные дела.

"Я думаю, что у меня еще будет шанс, но это такое - не одним "Евровидением" единым, надо писать хиты", - подчеркнула певица.

К слову, Тина Кароль представляла Украину на "Евровидении-2006", которое проходило в Афинах. Тогда певица исполнила композицию "Show Me Your Love" и заняла 7 место на конкурсе.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о самом большом поражении в музыкальной карьере.

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