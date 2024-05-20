Артистка поделилась впечатлениями от концерта Макса Барских.

Народная артистка Украины Наталья Могилевская посетила концерт известного певца Макса Барских во Дворце Спорта в Киеве. Звезда оценила выступление коллеги и поделилась эмоциями после шоу.

Могилевская поделилась, что получила большое удовольствие от концерта коллеги. Она искренне радовалась его успехам и наслаждалась выступлением. Певица зажигала в фан-зоне под песни Барских.

Она подчеркнула, что счастлива за артиста и показала нежные объятия с ним после выступления в гримерке. Также Могилевская встретилась на концерте с украинским режиссером Аланом Бадоевым и поделилась с ним впечатлениями от выступления.

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"Нежный, скромный, романтичный. Всегда работает над собой. Прекрасный музыкант - человек, который не бежит за титулами, а идет своим путем. Своим прекрасным отдельным путем. Спасибо тебе, Макс! Я вчера была очень приятно удивлена цельностью твоего внутреннего спокойствия, твоим замечательным концертом, несущим радость и позитив людям", - написала Наталья под видео.

К слову, во время своего выступления Барских пошутил о мобилизации. Он вспомнил о законе о военном призыве, который вступил в действие 18 мая. Певец в шутку сказал, что "сейчас все немножко на стреме". Зрители оценили его шутку и посмеялись.

Напомним, ранее Наталья Могилевская растрогала редким фото с 4-летней дочкой.

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