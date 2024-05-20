Он пока не комментирует свое поведение.

Украинский певец Олег Кензов, который получил известность после участия в вокальном шоу "Х-фактор" и песни "Обстановка по кайфу", попал в очередной скандал.

Недавно он появился на афише российского фестиваля, который 18 и 19 мая состоялся в Германии. В программе концерта было указано, что зрители смогут насладиться "русской культурой".

"С нами вы не только услышите хорошие песни, но и узнаете все о русской культуре", - заявлено в описании фестиваля.

К слову, Кензов развлекал своими русскоязычными композициями публику на сцене с известными путинистами: рэпером Серегой, Аленой Апиной, Бьянкой и другими.

Интересно, что сам Олег не комментирует пока эту ситуацию. С начала полномасштабной войны он выехал за границу и продолжает выпускать песни и писать посты в соцсетях на русском языке. Однако он все равно позиционировать себя как украинский артист.

Напомним, ранее похожая ситуация была у рэпера Потапа. Он выступил в немецком клубе со своими русскими песнями. Этим поведением он возмутил украинцев и в очередной раз получил много хейта в свой адрес.

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