Несвежее яйцо может стать причиной опасных заболеваний.

Врачи говорят, что употребление в пищу протухших яиц, даже подвергаемых тепловой обработке - рискованное дело. В лучшем случае вы получите легкое пищевое отравление со всеми вытекающими последствиями, в худшем - придется экстренно вызывать "скорую". Именно поэтому важно знать, как проверить яйца до оплаты.

Как проверить свежесть яйца в магазине - лайфхаки

Многие "эксперты" советуют, как проверить яйца на свежесть в воде - мол, сырое яйцо нужно опустить в жидкость и посмотреть, как оно будет себя вести. Лежит горизонтально - его возраст 2-3 дня, стоит вертикально, но одна из частей выглядывает из воды - 14-20 дней (спокойно можно есть), а если всплыло, то совсем непригодно в пищу.

Однако далеко не каждый из нас имеет возможность ходить в магазин с тазиком воды и тестировать таким образом яйца. Именно поэтому рассказываем, как проверить яйца на свежесть иначе:

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встряхнуть - если внутри что-то булькает, то покупать не стоит;

- если внутри что-то булькает, то покупать не стоит; осмотреть - скорлупа должна быть матовой, гладкой, без трещин и помета;

- скорлупа должна быть матовой, гладкой, без трещин и помета; проверить на свет (фонарик или лампу) - темный желток укажет на протухший продукт.

Если у вас в кармане вдруг завалялся ультрафиолетовый фонарик, то с помощью него тоже можно проверить яйца на свежесть - скорлупа свежего яйца на просвет будет красной, и чем больший срок продукта - тем светлее оттенок.

Еще один вариант, как проверить - свежие ли яйца, касается их маркировки. Производители, которые дорожат своей репутацией, всегда ее ставят. Д - это диетические, С - столовые. Диетические яйца всегда имеют срок годности 7 дней (смотрите на дату производства), а столовые - 25 суток, но в холодильнике их лучше держать не дольше 20 дней.

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