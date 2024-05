В украинский прокат фильм на основе одноименного литературного бестселлера выйдет 8 августа 2024 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила первый трейлер романтической драмы "Все закончится с нами" (It Ends with Us) со звездой сериала "Сплетница" и фильма "Век Адалин" Блейк Лайвли в главной роли.

Фильм является экранизацией одноименного литературного бестселлера 2016 года американской писательницы Коллин Гувер. Детство главной героини Лили Блум никогда не было сказочным, ведь много лет она была свидетелем домашнего насилия со стороны отца. Уже во взрослом возрасте девушка переезжает в Бостон, чтобы начать все заново и воплотить свою мечту – открыть цветочный магазин. Случайная встреча с очаровательным нейрохирургом Райлом Кинкейдом меняет ее жизнь. Однако впоследствии Лили начинает замечать в Райле стороны, которые напоминают ее отца. Поэтому девушке придется сделать сложный выбор, чтобы разорвать этот круг. Осложняет ситуацию встреча с Атласом – парнем, с которым в подростковом возрасте у нее была большая любовь.

Образ романтического интереса героини Лайвли в фильме воплотил Джастин Бальдони, наиболее известный по сериалу "Девственница Джейн". Он же выступил режиссером ленты. Это уже не первая его работа "по ту сторону камеры" – до этого он также снял молодежную мелодраму "В шаге друг от друга" (2019) и биографическую музыкальную драму "Облака" (2020).

Также в фильме сыграли Брэндон Скленар ("Мидуэй", "Власть", сериал "1923"), Дженни Слейт (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Дом лжи", "Девчата") и другие.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 8 августа 2024 года.

