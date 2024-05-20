Певец сообщил о закрытии проекта "Коррупция".

Популярный украинский певец Миша Крупин заявил, что группа "Коррупция" прекращает свое существование. Фронтмен коллектива назвал причины такого решения.

В своем Instagram артист опубликовал пост, которым шокировал фанатов. По его словам, контракт с музыкальным лейблом Papa Music закончился, поэтому "Коррупция" больше не будет существовать. Как объяснил Миша Крупин, он пытался договориться с представителями лейбла о продолжении сотрудничества на выгодных для обеих сторон условиях, однако они не пришли к согласию.

Главной новостью стало то, что Крупин больше не сможешь исполнять на своих концертах старые песни, в частности трек "Красный бархат", который принес ему популярность.

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"Из-за того, что после окончания договора с лейблом Papa Music мы не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве, лейбл запретил мне петь песни проекта "Коррупция". То есть "Коррупции" больше нет, и вы больше не услышите "черный чемоданчик" в моем исполнении", - заявил артист.

При этом музыкант призвал поклонников не расстраиваться и объявил, что начинает сольную карьеру.

"Ждите новых песен, все только начинается", - написал Миша Крупин.

К слову, группа "Коррупция" была создана в 2019 году. Сам Миша Крупин указывал, что репертуар коллектива - это джаз, фьюжн блюз, свинг. После начала российского полномасштабного вторжения певец отметил свою проукраинскую позицию. Он начал новое направление в своем творчестве. Поэтому группа презентовала песню "Фам фаталь" на украинском языке.

Напомним, ранее Миша Крупин после "пьяного" скандала признался, страдает ли алкоголизмом.

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