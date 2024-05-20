Он тяжело приходил в себя после смерти дедушки.

Украинский певец и финалист вокального шоу "Голос страны-9" Андрей Хайат, который выступает под сценическим именем KHAYAT, рассказал о болезненной потере в своей семье.

Оказалось, что в 2022 году перед началом войны умер его дедушка. Смерть родного человека стала для артиста настоящим потрясением.

"Два года назад не стало моего дедушки. Для меня это в 25 лет, как бы странно не звучало, это была травма. Ты приходишь, садишься за стол - одного человека нет и все иначе. Поэтому мне страшно представить, что когда-то в моей жизни обязательно будет момент, когда мне не к кому будет ехать в Знаменку. Потому что там никого не будет", - откровенно рассказал Андрей в программе Муз_Тренд.

Сколько лет было дедушке и что стало причиной его смерти - певец не отметил. Однако подчеркнул, что мужчина был его самым преданным поклонником и вспомнил такую историю:

"Он любил мою музыку... Дедушка был тем, кто в принципе способствовал тому, чтобы я сейчас был тем, кем я есть. Когда закончился "Голос" и уже я забыл о нем, я приезжаю домой и дедушка мне: "У тебя на том видео столько просмотров, на том видео у тебя столько прослушиваний".

Поэтому сейчас KHAYAT сильно изменился. Все свободное время он старается проводить с самыми родными людьми.

"Я суперсемейный, суперзакрытый. Все свое свободное время, вся моя команда знает, я сажусь в поезд и хоть на день еду три часа в Знаменку. Свое свободное время я хочу проводить именно с этими людьми, поэтому на друзей просто нет времени", - подчеркнул он.

Напомним, недавно украинская телеведущая откровенно рассказала о личных потерях в начале войны.

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