Он с первого дня войны стал на сторону украинцев.

Белорусский актер Павел Вишняков, который известен по фильмам "Опер по вызову", "Возвращение Мухтара", "Женский доктор" и другим киноработам, рассказал о ссорах с родственниками из-за разных политических взглядов.

Не секрет, что Вишняков с 2015 года переехал жить в Украину, а в начале войны публично осудил кровавую политику Кремля. Мужчина даже основал благотворительный фонд, который помогает военным, парамедикам и детям. Однако его родные поддерживают диктатора и не понимают проукраинскую позицию.

"Мы очень ссоримся! Последний раз я сказал, что готов разговаривать об огурцах, помидорах, рыбалке, о цветах, о чем угодно. Но давайте мы не будем разговаривать о политике, о том, что происходит, что я делаю. Ведь каждый раз, когда мы разговариваем о том, что я делаю, нет никакой поддержки. Есть только, грубо говоря, что х*рн*й занимаюсь. И я после этого не могу вообще ничего делать несколько дней. У меня опускаются руки", - отметил актер в интервью журналистке Алине Доротюк.

Он отметил, что семья верит российской пропаганде и постоянно просит его вернуться в Беларусь. Однако единственные, с кем он может увидеться на нейтральной территории - это с сестрой и племянницей, которые выехали из РФ. А вот о встрече с родителями Павел пока только мечтает.

"Я очень хочу увидеть своих родителей, я понимаю, что у меня это отняли, это отняли у моей матери. И я понимаю, что может так случиться, что я могу их не увидеть. Когда-то я себе ответил на вопрос "Почему я это делаю сейчас и здесь?". Я отвечаю, что я буду на четвереньках помогать, чтобы там все это дерьмо сдохло и я смог увидеть свои родных", - добавил актер.

Напомним, ранее Иван Люленов рассказал, что получает жалобы от родственников из-за поддержки Украины.

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