Он впервые показал свою избранницу.

Американский актер Джейсон Момоа, который известен по фильму "Аквамен", впервые показал свою новую избранницу и подтвердил, что больше не холостяк.

После официального развода с актрисой Лизой Боне, он долгое время не говорил о личной жизни. Однако недавно Джейсон опубликовал фото в Instagram, на котором нежно обнимает 32-летнюю актрису Адрию Архону. Влюбленные вместе с друзьями посетили Японию и больше не скрывают свои отношения.

"Япония, ты - сбывшаяся мечта, ты взорвала мой разум. Мы так благодарны всем, кто открыл нам свои дома, оставил воспоминания с новыми и старыми друзьями. Я поделился еще одним удивительным приключением с моей любимой", - подписал актер.

Видео дня

Как познакомилась пара и сколько времени они уже вместе - Момоа не уточняет. Но известно, что впервые он намекнул, что его сердце занято во время выступления на фестивале "Comic Con" в Великобритании, который состоялся весной этого года.

"У меня очень серьезные отношения. Вы узнаете очень скоро", - сказал тогда актер.

Реакция подписчиков

Пользователи в сети обрадовались изменениям в личной жизни Момоа и написали свои пожелания.

"Поздравляю вас обоих! Пусть будет много счастья"

"Мы рады за тебя, Джейсон"

"Сейчас в мире миллионы женщин с разбитым сердцем смотрят на Джейсона с новой девушкой. Но все хорошо, будьте счастливы"

"Этот актер точно заслуживает счастья и любви".

Напомним, ранее стало известно, что известная украинская актриса закрутила роман с иностранцем.

Вас также могут заинтересовать новости: