Она опубликовала соответствующий пост в сети.

Украинский певец Арсен Мирзоян сегодня, 20 мая, празднует свой день рождения. Мужчине исполнилось 46 лет.

В честь праздника его жена - певица Тоня Матвиенко - трогательно поздравила любимого в сети. В частности, она опубликовала серию фото с Арсеном и пожелала ему самого лучшего, что есть в жизни.

"Поздравляю тебя, Арсен, с твоим днем! Я тебе желаю всего, что есть в мире доброго, замечательного, светлого, чтобы все было твое. Будь счастлив и здоров. Ты мой гений! Я тебя очень люблю", - написала Тоня.

Видео дня

Что подарила Тоня мужу и как будут праздновать этот день - она не отметила.

Интересно, что сам именинник отреагировал на поздравления и поблагодарил жену.

"Спасибо, моя Бусинка! Люблю тебя", - написал Мирзоян.

Реакция подписчиков

К поздравлениям присоединились и подписчики звезд. В частности, они желали здоровья и мира певцу.

"Искренние поздравления! Мира и счастливой жизни на родной земле"

"Поздравляю с днем рождения талантливого человека!"

"Добра, радости, здоровья и Божьего благословения"

"Многая лета! Счастья всей семье".

Напомним, ранее муж Лилии Ребрик трогательно поздравил ее с днем рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: