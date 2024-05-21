Амаль Клуни входила в состав экспертной комиссии, которая дала МУС официальную рекомендацию.

Международный уголовный суд изучает возможность выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других лидеров Израиля, а также группировки ХАМАС. В состав экспертной группы, которая дала такую рекомендацию, входила в частности Амаль Клуни - жена голливудского актера Джорджа Клуни. Об этом сообщает Sky News.

Она и другие эксперты по международному праву единогласно согласились рекомендовать главному прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану требовать ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАСа из-за военных преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта.

Госпожа Клуни, которую ранее критиковали в Интернете за то, что она не высказывалась публично о войне, теперь заявила, что присоединилась к комиссии более четырех месяцев назад и поддерживает "исторический шаг" по получению ордеров.

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"Я работала в этой комиссии, потому что верю в верховенство права и необходимость защиты жизни гражданского населения. Как юрист по правам человека, я никогда не соглашусь с тем, что жизнь одного ребенка имеет меньшую ценность, чем жизнь другого. Я не соглашусь с тем, что любой конфликт должен быть вне закона, а также что любой преступник должен быть выше закона. Поэтому я поддерживаю исторический шаг, который сделал прокурор Международного уголовного суда, чтобы восстановить справедливость в отношении жертв жестокостей в Израиле и Палестине", - заявила Амаль Клуни.

В своем заявлении она выразила надежду, что "свидетели будут сотрудничать со следствием, и что "справедливость восторжествует в регионе, который и так пострадал слишком много".

Что известно об Амаль Клуни

Амаль Клуни - британский юрист, правозащитница и писательница ливанского происхождения. С 2014 года замужем за актером и режиссером Джорджем Клуни.

В 2004 году она начала работать в Международном суде ООН. Работала юридическим советником по вопросам югославского конфликта при Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также была старшим юридическим советником прокурора в Специальном трибунале по Ливану.

Представляла правительство Камбоджи в деле о территориальном споре с Таиландом в Постоянной палате третейского суда и в ряде других международных процессов.

Среди клиентов Амаль Клуни - основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер Украины Юлия Тимошенко и другие известные личности.

В сентябре 2021 года Международный уголовный суд (МУС) назначил Амаль Клуни Специальным советником по суданскому конфликту в Дарфуре.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Амаль Клуни произнесла речь в поддержку Украины в штаб-квартире ООН. Она заявила, что была шокирована преступлениями российских военных в Буче и Ирпене.

МУС может выдать ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Как писал УНИАН, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Такой документ уже опубликован на сайте МУС. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Свое возмущение этим известием выразили не только в Израиле, но также в США и Великобритании. В американском Конгрессе даже пригрозили введением санкций против Международного уголовного суда, если будет выдан ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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