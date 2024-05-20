Он сказал, что сам немного боится.

Украинский певец Макс Барских недавно пошутил на тему нового закона о мобилизации.

Оказалось, что на днях в столице состоялся его большой концерт. Послушать и увидеть выступление артиста пришло немало зрителей. В частности, сам Макс со сцены заметил большое количество мужчин в зале. По этому поводу он решил пошутить.

"Сколько парней в зале сегодня. Смелые-смелые... Что у вас сегодня последний день до принятия этого закона, да? Все немножечко на стреме. Если честно, я тоже. Шутка", - сказал Макс накануне закона, который вступил в действие с 18 мая.

Но если некоторые зрители поняли шутку и посмеялись, то украинцы в сети написали свое возмущение. В частности, они писали о том, что с такими сейчас не шутят и не нужно говорить о других, если каждый может попасть под мобилизацию.

Сам Макс Барских не комментировал эту критику.

Напомним, ранее известная блогерТатьяна Коряк выехала за границу с мужем на частном самолете, чем возмутила украинцев. Позже она ответила на хейт.

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