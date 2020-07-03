Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые счастливые

Некоторые знаки Зодиака отличаются неисчерпаемым оптимизмом и любовью к жизни.

Астрологи уверены, что отдельным представителям зодиакальных знаков везет немного больше, чем другим.

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Они рассказали, кто попал в список звездных фаворитов, которые изначально запрограммированы на жизненный успех. Об этом пишет SlovoFraza.

Самые счастливые знаки Зодиака: рейтинг астрологов

Не думайте, что Стрельцам, Ракам, Тельцам и Близнецам просто везет. Судьба им тоже подбрасывает неприятности.

Дело в том, что они мастерски умеют радоваться каждому мгновению и заряжают позитивом всех окружающих! Ведь, как говорят: "Счастье в нас, а не вокруг да около".

Ранее астролог Наталья Коляда составила денежный гороскоп на начало июля и рассказала, какие знаки Зодиака ждет финансовый успех.

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