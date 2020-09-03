Астрологи назвали знаки Зодиака, которые без ума друг от друга и очень дорожат своими отношениями.
Среди них — Телец и Козерог, Львы и Весы, Дева и Водолей. Об этом пишет МК.
Телец и Козерог
Земные знаки Зодиака притягивает друг к другу, поэтому Тельцам астрологи советуют завязывать отношения с Козерогом. Им будет очень легко вместе, они не будут ссориться. У Тельца и Козерога похожие планы на жизнь. Кроме того, они понимают друг друга с полуслова.
Читайте такжеНизвержение с должности: астролог назвал главного неудачника сентября по знаку Зодиака
Львы и Весы
И Львы, и Весы — оптимисты, но не только это притягивает их друг к другу. Также их объединяет любовь к красоте и комфорту. Кроме того, по словам астролога эта парочка почти не ссорится, ведь и хобби у них часто тоже общие. Рядом с Весами Лев становится мягким и тихим, а Весы рядом с этим знаком приобретают уверенность в себе.
Дева и Водолей
Водолей — более эмоциональный знак, чем Девы. Поэтому они дополняют друг друга в отношениях: первый знак чувствует себя защищенным и делает отношения нескучными. Оба знака не любят спорить, поэтому их союз — тихий и идеальный.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Астролог рассказала, каким знакам Зодиака сказочно повезет в сентябре
- Три знака Зодиака ждет вскоре колоссальный успех - Глоба
- Астрологи назвали самый ревнивый знак Зодиака
- Три знака Зодиака минуют болезни в сентябре - астрологи
- Не боится рисковать: назван самый непредсказуемый знак Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram