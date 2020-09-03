Земные знаки Зодиака притягивает друг к другу, поэтому Тельцам астрологи советуют завязывать отношения с Козерогом.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые без ума друг от друга и очень дорожат своими отношениями.

Среди них — Телец и Козерог, Львы и Весы, Дева и Водолей. Об этом пишет МК.

Телец и Козерог

Земные знаки Зодиака притягивает друг к другу, поэтому Тельцам астрологи советуют завязывать отношения с Козерогом. Им будет очень легко вместе, они не будут ссориться. У Тельца и Козерога похожие планы на жизнь. Кроме того, они понимают друг друга с полуслова.

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Львы и Весы

И Львы, и Весы — оптимисты, но не только это притягивает их друг к другу. Также их объединяет любовь к красоте и комфорту. Кроме того, по словам астролога эта парочка почти не ссорится, ведь и хобби у них часто тоже общие. Рядом с Весами Лев становится мягким и тихим, а Весы рядом с этим знаком приобретают уверенность в себе.

Дева и Водолей

Водолей — более эмоциональный знак, чем Девы. Поэтому они дополняют друг друга в отношениях: первый знак чувствует себя защищенным и делает отношения нескучными. Оба знака не любят спорить, поэтому их союз — тихий и идеальный.

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Автор: УНИАН