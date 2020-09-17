Астрологи назвали три пары по знаку Зодиака, которых считают идеальными.

Астрологи назвали пары знаков Зодиака, которые обречены на счастье.

Об этом пишет slovofraza.

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Эти два знака притягивает друг к другу как магнитом. Тельцу и Козерогу будет легко и комфортно вместе. У них похожие планы на жизнь и желания, поэтому конфликтов в такой паре не возникает.

Лев и Весы

Эти два знака сближает позитивный взгляд на жизнь. Они оба ценят комфорт, красоту и эстетику. В таком союзе Лев становится мягким и тихим, а Весы – уверенными в себе.

Дева и Водолей

Несмотря на то, что Водолей более эмоциональный, чем Дева, в этой паре работает правило о притяжении противоположностей. Эти знаки максимально неконфликтные, поэтому разногласий в их союзе не возникает.

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Автор: УНИАН