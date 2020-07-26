Астролог составила гороскоп на неделю 27 июля - 2 августа

В течение этой недели процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития.

Вся неделя - это II четверть лунных фаз. Люди в процессе чего-то, на пике активности. Дополнительных стимулов человеку не нужно, чтобы не сбиться с уже намеченного пути. Некоторое напряжение, обусловленное квадратурами Венеры и Нептуна, а также Марса и Меркурия, на фоне гармоничного аспекта Юпитер – Нептун, серьезных негативных последствий не принесет.

В течение этой недели процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то на прошлой неделе, то на этой неделе осилите большую часть работы, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Повышенная энергичность и жизнерадостность будут способствовать преодолению всех препятствий. Динамично будут использоваться все предоставленные возможности, любая инициатива в этот период будет благоприятной для начала предпринимательской деятельности, которую необходимо выполнить в короткий срок. В этот период возрастает тенденция к заключению более тесных партнерских отношений с представителями противоположного пола. Возрастает ваш авторитет на производстве, вы сможете утвердить себя среди младших сотрудников, заслужить похвалу и поддержку начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу.

Появляется возможность выйти за рамки, преодолеть любые ограничения и своим поведением с шармом очаровать окружающих. Любой флирт имеет шанс на успех, и в целом, в это создается благоприятный климат для ощущения жизнерадостности и удовлетворения. Вы способны сгладить многие острые углы, используя свой творческий потенциал в решении деловых вопросов, в контактах и общественной деятельности. Период благоприятен для сотрудничества, взаимодействия, переговоров и выступлений. Появляются новые идеи и интересы, возможен благоприятный поворот в отношениях с коллегами и партнерами, деловые отношения могут повернуться в романтическом направлении.

Близнецы

Эмоции сильнее разума в этот период, информация воспринимается подсознанием. Очень чувствительны к словам и поведению окружающих, все воспринимаете на свой счет. Мысли обращены главным образом к дому, семье. На многое склонны закрывать глаза, что может привести к предвзятости и неделовому подходу в отношениях с коллегами. Сложно выделить из потока мыслей главное и неглавное, поэтому порой сложно выразить мысли вслух. Вас может одолевать сонливость, плохое настроение, упадок физических сил, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах. Если есть возможность, лучше устроить себе небольшой отдых.

Рак

Не реагируйте на внешние раздражители, иначе может сложиться нервозная, эмоциональная обстановка, препятствующая конструктивному деловому общению и решению важных деловых проблем. Женский персонал или партнеры женского пола могут принести дополнительные проблемы. Лучше все же воздержаться от операций с недвижимостью, ремонта помещения, от вложения денег, а также от принятия важных решений. Что касается семейных, романтических отношений, то здесь вероятны сюрпризы. Это период проверки ваших любовных или супружеских отношений. Дети доставят дополнительные хлопоты, вскрываются пробелы в их воспитании.

Лев

Некоторое несоответствие желаемого и действительного, конечно, может испортить настроение, но не испортит общий благоприятный фон происходящего. Период больше подходит для отдыха и развлечений, больше, чем для деловой активности. Однако возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет при необходимости решения дел в этот период. Благоприятное время для начала новых дел, реализации творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Негативными сторонами этого периода является повышенные амбиции и эгоизм. В жизни происходят важные перемены, можно сделать хорошую закладку на перспективу.

Этот период наиболее благополучный для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала ваших сотрудников. Продуктивен обмен мнениями, проведение брифингов и конференций. Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами, получение различных разрешений, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно.

Весы

Творческая активность способствует разработке новых идей, а ваш талант и полученные знания в своей профессиональной деятельности, высоко оценивается вашим ближним окружением. Многие люди почувствуют вдохновение и усиленное воображение, повышение интуиции, что позволяет хорошо понимать интересы окружающих, а это в свою очередь, поможет решить многие текущие проблемы. У многих людей усиливаются психические, подсознательные процессы. Улучшается состояние тех, кто имеет психические расстройства. Хороший период для решения вопросов налогообложения, алиментов и наследства, а также совместных ресурсов и распределения доходов.

Скорпион

Неделя благоприятна для наведения порядка в офисе, изменения его внешнего вида, а также стиля и методов работы и отношений с сотрудниками. Хорошее время для морских прогулок, водных процедур, а также для гармонизации отношений в семье и с любимым человеком. Подходящий период для заключения сделок по недвижимости, в сфере услуг. Удается установить контакты с иностранцами, договориться со спонсорами, влиятельными лицами. Благоприятны дальние командировки. Возможно получение прибыльных, перспективных предложений, особенно из-за рубежа. Благоприятный период в финансовом отношении, в решении имущественных проблем.

Стрелец

Неделя подходит для оздоровительных мероприятий, направленных, прежде всего на очищение организма, оздоровление органов пищеварения. Хорошо компенсировать повышение энергии спортивными занятиями. Возможно знакомство с духовным учителем с будущими учениками, а также предоставляются возможности путешествовать и познавать другие культуры. В вопросах карьеры и финансов, легче решать вопросы и убирать препятствия на пути к цели. Успех придет к честным людям, соблюдающим принципы справедливости, уважающим оппонентов, соблюдающих субординацию. Благоприятный период для политиков, общественных деятелей; юристов, нотариусов, дипломатов; педагогов, руководителей детских центров; спортсменов, артистов.

Козерог

Не стоит быть чрезмерно откровенными в этот период, иначе в будущем это негативно скажется на репутации, нужно следить за речью. Удачное время для вложения денег в международные проекты. Отношения, начавшиеся в это время, могут оказаться полезными и принести карьерные достижения, продвижение в обществе и укрепление социального статуса. Знаковые знакомства происходят в поездках заграницу с представителями иностранной культуры. Хороший период для налаживания отношений с детьми – им важно почувствовать свой авторитет. Благоприятный период для того, чтобы начинать и продолжать решение юридических и правовых вопросов.

Водолей

Вы склонны к прямоте и честности, которая может даже стать источником конфликтов. Для успешного ведения дел важны контакты с духовно развитыми людьми. Период благоприятен для решения вопросов строительства, техники, сферы услуг, недвижимости. Есть все возможности наладить семейные отношения, главное, не обманывать партнера и не хитрить. Появится решимость высказать свои претензии и интересы. Выяснение отношений окажется конструктивным для брака. То же можно сказать и для деловых, партнерских отношений. Хороший период для активного семейного отдыха, участия в спортивных мероприятиях. Возросшую активность и энергию можно с пользой применить для обустройства вашего жилища, работы на дачном участке.

Рыбы

Люди с тонкой душевной организацией становятся чересчур впечатлительными и склонными витать в облаках. Возникает путаница в семейных, домашних делах, отношениях с женщинами. В этот период важно спокойно и обстоятельно мыслить, решать практические вопросы, заниматься рабочими обязанностями. При существующей напряженной обстановке в коллективе, могут назревать интриги и коллективные заговоры, но проявятся они не скоро. Руководство не отличается лояльностью – не стоит подходить с просьбами о повышении зарплаты, просить подписать отпускной лист. Лучше придерживаться консервативного подхода в работе и делах.

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