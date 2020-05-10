Астролог составила гороскоп на неделю 11 - 17 мая

Вся неделя отмечена стационарностью планет – Венеры, Сатурна и Юпитера, а к концу недели все три переходят в фазу ретроградности.

Вся неделя отмечена стационарностью планет – Венеры, Сатурна и Юпитера, а к концу недели все три переходят в фазу ретроградности. Остановка перед новым этапом во многих сферах. Может казаться, как будто бы все происходит в замедленной съемке. Возникают обстоятельства, при которых нет возможности продвинуться вперед, особенно по социальным вопросам. В течение недели возникает необходимость обращаться к давним партнерам, анализировать и исправлять ошибки в делах и во взаимоотношениях. В эти дни происходит возврат к незавершенному или забытому. И только исправив и закончив эти дела, можно получить возможности для развития, используя полученный опыт.

Очень полезны отношения с людьми, с которыми связи установлены уже давно. Происходит встреча с людьми, с которыми когда-то связывали отношения, с кем когда-то расстались. Возникает желание восстановить эти связи, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали самые привлекательные знаки ЗодиакаВозникают ситуации, при которых вы вынуждены брать на себя обязательства и совершать действия сразу в нескольких направлениях, из-за чего можете оказаться в затруднении, решая, какой путь выбрать. Ваше настроение может колебаться между оптимизмом и депрессией. Но наиболее эффективна самостоятельная деятельность, в уединении. Усиливается фантазия, почти вся ваша активность будет уходить в область внутреннего мира. Для творческих людей очень продуктивный период. Хороший период для того, чтобы раскрыть в себе скрытые таланты, эффективна работа или обучение в области психологии.

Телец

Ваш управитель - Венера переходит в фазу ретроградности, можете испытывать трудности во взаимоотношениях, особенно с противоположным полом. Проблемы возникают в результате своих собственнических чувств или из страха стать зависимым от другого человека. Задержки в финансовых делах, по работе возникает ряд вопросов, которые вы не можете решить, как бы вы ни старались. К концу недели ситуация прояснится, возможно вам поможет мудрый коллега, старший родственник, либо старый знакомый. Чувство надежности становится для вас очень важным и при поддержке давних партнеров, вы это обретаете.

Близнецы

У вас могут появиться секреты, не возникает желания делиться мыслями и идеями в этот период. Ваша деятельность будет конфиден­циальной, возможен сбор информации о прошлом и контакты с людьми из вашего прошлого. Сведения, которые вы получите, могут содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь вам. На первый план выступят ваша интуиция, под­сознание и мечты. В это время вы можете также обнаружить ин­формацию, которую прежде от вас утаивали. В памяти могут всплывать давние события, которые не дают вам покоя, тревожат вашу совесть. Может возникнуть необходимость вернуться в те места, где были очень давно.

Рак

Вы чувствуете освобождение от долгих сдерживающих обстоятельств, от ситуаций, которые заставляли вас волноваться. Изменяется текущая ситуация, легче решаются семейные и профессиональные вопросы, появляется возможность свободного выбора. Вы склонны к ностальгии, вспоминание о прошлых любовных взаимоотношениях. Могут быть болезненные воспоминания, из-за чего проводите наедине с собой много времени. В этот период возможно повторение ошибок прошлого, которые необходимо исправлять и корректировать ваши планы. Возможно возобновление старых взаимоотношений, благодаря которым вы обретаете дополнительные ресурсы.

Лев

Вы чувствуете грядущие перемены, сейчас очень важен обмен опытом - вы учитесь у других и учите их. Главное, старайтесь не преувеличивать свою значимость, безусловно – сейчас «вы — мозг, движущая сила коллектива», но незаменимых нет. Вы обладаете сейчас мощной энергией, внешние обстоятельства заставляют остановиться, сделать паузу по многим сферам. Из-за чего появляется желание хоть что-то делать по всем направлениям одновременно. В результате, сложно сосредоточиться на одном деле и выполнять его качественно. Возможно возобновление старых дружеских взаимоотношений, а также возникает необходимость разбираться в тех вопросах, которые могут не особо вас вдохновлять.

Дева

Сейчас вы можете реально оценить свои возможности и понять перспективы, используя свой жизненный опыт и советы старших родственников и партнеров. Вы способны творчески решать проблемы и успешно прогнозировать развитие событий. Вы склонны к следованию строгим нравственным устоям, что помогает заручиться поддержкой людей старшего поколения. Организаторский талант и дальновидность, позволяет значительно продвинуться в карьере, улучшить свою репутацию и прочно укрепиться на этом уровне. Вы сможете внести заметный вклад в развитие какого-либо совместного проекта, если активно будете использовать Интернет ресурс.

Вы испытываете большую потребность в личной свободе, но другие люди и возникающие обстоятельства препятствуют вам или стесняют ваше пространство, из-за чего могут возникать конфликтные ситуации. Это трудный период для брака или любых других длительных взаимоотношений. Кроме того, возможно возобновление прежних личных или деловых контактов с иностранцами. Могут возник­нуть ситуации и быть предприняты дей­ствия, связанные с повторным браком или юридическими вопросами. Возможно, вы пересмотрите свои религиозные взгляды или избавитесь от собственных убеждений, которые препятствуют вашему развитию.

Скорпион

В этот период задерживаются выплаты или получение долгов. Вы часто испытываете напряжение, вам приходится что-то преодолевать, за что-то бороться. Вы можете быть втянуты в финансовые проблемы, свои и чужие. Решая их, вы сможете получить ценный опыт, даже если придется понести некоторые потери. Основная задача на ближайшие дни - научиться легко расставаться со старым и бесперспективным. Хотя это может быть нелегко - эмоции часто соединяются с прошлым гневом и возмущением, направленным на другого человека, возникают переживания, которые вызывают болезненные воспоминания. Душевным переживаниям способствует прошлая потерянная любовь.

Стрелец

Для вас наступает важный период перемен, вы получаете новый опыт, создаете фундамент будущих успехов. Наиболее эффективно сотрудничество с давними, проверенными партнерами. Хороший период для примирения, устранения конфликтов, возобновления взаимоотношений. Сейчас можно достичь взаимопонимания и найти ответы на многие вопросы, общаясь или взаимодействуя со старыми знакомыми. Подходящее время для пересмотра договоров, внесения изменений в существующие проекты, для переговоров, пересмотра дел. Старайтесь избирательно относиться к поступающей информации, анализируйте, и вы найдете подсказки, подкорректируете свои цели и ускорите процесс их реализации.

Козерог

Акцентируются вопросы профессиональной сферы жизни. Возможно начало работы с теми людьми, с которыми в прошлом вас связывали определенные обязательства. Сотрудничество с бывшими коллегами приносит материальное удовлетворение. Если вы ищете работу, попробуйте поговорить с бывшими коллегами, наверняка, это принесет результат. Благоприятный период для улучшения условий труда, переоборудования производства. Можете испытывать разочарование в личных взаимоотношениях, но вы почувствуете себя более уверенно, когда поймете причинно-следственную связь и получите ответы на вопросы – почему и, главное, для чего.

Водолей

Возможно возобновление прежних любовных взаимоотношений, либо же вы почувствуете острую необходимость сказать бывшему партнеру все то, что не было сказано ранее. Таким образом, вы сможете поставить точку в изживших себя отношениях. А возможно, вы решитесь на возобновление старых личных или деловых взаимоотношений. Особое значение приобретает финансовая сторона жизни, особенно, не афишируемые источники доходов. Желательно, чтобы деятельность была связана с соблюдением прежних приоритетов, давнего опыта, а уже благодаря этому, вы сможете выработать новые методы и обрести благоприятные перспективы.

Рыбы

Ваша личная энергетика значительно увеличивается, вы можете легко управлять другими, но прежде вам нужно научиться управлять собой, своим внутренним миром. Вы испытываете потребность расходовать свою психическую энергию, но вам сложно определиться, куда именно, т.к. склонны действовать в разных направлениях одновременно. В этот период вы можете попасть в неловкую ситуацию, случайно открыть не ту дверь и невольно узнать, что за ней прячется. В памяти возникают воспоминания из раннего детства, вы сможете значительно гармонизировать свое внутреннее состояние, если побываете там, где прошли ваши ранние годы.