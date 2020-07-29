Астрологи назвали 4 знака Зодиака, для которых август будет очень успешным

Август будет благоприятным для движения вперед.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, для которых август станет благоприятным периодом для движения вперед.

Больше всего повезет Скорпиону, передает slovofraza.

Близнецы

Вам нужно правильно расставить приоритеты, чтобы август был для вас успешным. Ставьте перед собой высокие цели и идите к ним. Маленькие проекты будут проваливаться, а вот большие - наоборот. Вы сможете добиться большего и выйти на невиданный ранее уровень.

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Лев

Для Львов этот месяц будет расслабляющим. Ваши конкуренты уйдут в отпуск, люди станут невнимательными. Воспользовавшись ситуацией, вы можете блеснуть своими талантами. Гороскоп призывает вас взяться за новый проект или же открыть собственное дело. Оставьте сомнения позади, ведь это самый удачный месяц для вас в 2020 году. Также в августе вы сможете найти общий язык абсолютно с каждым человеком, и добиться успехов.

Скорпион

Для Скорпиона август будет самым удачным месяцем. Вы будете очень продуктивны и энергичны. Весь негатив обойдет вас стороной. Главное проявить смелость, окружить себя верными союзниками и реализовывать самые перспективные возможности и шансы.

Kозерог

В августе вы сможете кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. Главной действовать. Вы сможете добиться успехов в работе и личной жизни. Руководство может повысить вас в должности.

Как сообщал УНИАН, астрологи составили гороскоп совместимости для "земных" знаков Зодиака.

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