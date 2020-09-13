Гороскоп на 14 сентября / фото ua.depositphotos.com

День пройдет без негатива, передает slovofraza.

Овен

Вас ждет хорошая новость, на которую вам стоит обратить внимание.

Телец

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Вам стоит отправиться в отпуск, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Близнецы

Вас ждет хлопотный день. Вероятно, вы будете искать подарок на какой-то праздник или будете готовиться к приходу гостей.

Рак

Завтра все ваши желания начнут исполняться. 

Лев

Львам следует выйти из зоны комфорта и расширить свой круг общения.

Дева

Оставайтесь в комфортной для вас атмосфере и не рискуйте.

Весы

Если вы давно хотели что-то изменить в своей внешности, то этот час настал.

Скорпион

Звезды советуют вам заняться спортом.

Стрелец

У вас появятся новые идеи, как заработать денег. Выберите наиболее подходящий для вас вариант.

Козерог

Завтра вам максимально повезет в любви. Вы можете встретить того самого человека, с которым захотите прожить всю свою жизнь.

Водолей

Вас ждет важная встреча, которая повлияет на ваше будущее. Также у вас появится возможность решить сложные задачи.

Рыбы

Подумайте об истинных ценностях и проведите время с родными и близкими.

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Автор: УНИАН