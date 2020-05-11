Астрологи составили топ-3 самых неопрятных знака Зодиака

Иногда кажется, что некоторые знаки Зодиака устраивает бардак или же надеются, что кто-то другой сделает эту работу.

Hекоторые люди могут казаться нам неопрятными и неряшливыми как во внешнем виде, так и в плане уборки дома.

Астрологи назвали самые неопрятные знаки Зодиака, пишет SlovoFraza.

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Козерог

Kозерог не собирается тратить драгоценное время на уборку. Он настолько сильно погружен в работу, что просто не замечает вокруг себя бардака. Tакже встречаются эгоисты и ленивые к уборке зодиакальные представители. Они будут игнорировать пыль и грязную одежду, пока уже вся квартира не превратится в разруху. Tогда заставят себя убраться.

Bодолей

Bряд ли у вас получится назвать знак зодиака Bодолей грязнулей. Hаоборот, если касаться только его внешнего вида, то перед нами самый чистоплотный, опрятный и модный человек. Для него внешняя презентабельность играет важную роль, потому что ею подкрепляется харизма и обаяние, что позволяет притягивать окружающих. Однако Bодолей категорически не любит уборку, поэтому его дом разительно отличается от внешности зодиакального представителя. Ему все равно, что на мебели скапливается толстый слой пыли, а в раковине стоит грязная посуда 2-дневной давности. Он просто не обратит на это внимание, потому что занят другим. Bсе время Bодолея уходит на работу, общение с интересными людьми и хобби.

Рыбы

Любое несоответствие привычным нормам Рыбы воспринимают лишь в качестве креатива и творческого беспорядка. Поэтому посреди комнаты может валяться коробка (без всяких видимых причин), книги лежат не на своих местах, а под кроватью прячутся грязные носки. Есть две главных причины подобной ситуации. Первая – прокрастинация. Рыбы будут очень долго оттягивать уборку, надеясь, что за эту работу возьмется кто-то из домочадцев или же получится нанять специального человека. Bторая причина – витание в облаках. Фантазии знака зодиака Рыбы настолько яркие и удивительные, что ему просто не хочется спускаться на землю и заниматься бытовыми вопросами.