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"Главную миссию уже выполнил": астролог рассказала о президентстве Зеленского

12:32, 20 августа 2020
Астрология
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Астролог Марина Скади рассказала о президентстве Зеленского / president.gov.ua

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН

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"Главную свою миссию Зеленский уже выполнил – предыдущий президент закончил свое правление и уже никогда не будет у власти. Отвергнуты старые шаблоны, система меняется, но после Зеленского многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам, разумеется, не сторонникам Порошенко", - убеждена астролог.

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Автор: Ольга Броскова

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Теги: #астролог#Владимир Зеленский