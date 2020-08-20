"Главную миссию уже выполнил": астролог рассказала о президентстве Зеленского
12:32, 20 августа 2020Астрология
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"Главную свою миссию Зеленский уже выполнил. Но после него многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам", - считает астролог.
Астролог Марина Скади рассказала о президентстве Зеленского / president.gov.ua
Астролог Марина Скади рассказала о президентстве Зеленского и его результатах.
Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН.
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"Главную свою миссию Зеленский уже выполнил – предыдущий президент закончил свое правление и уже никогда не будет у власти. Отвергнуты старые шаблоны, система меняется, но после Зеленского многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам, разумеется, не сторонникам Порошенко", - убеждена астролог.
- Ранее астролог Марина Скади рассказала в интервью УНИАН, какие последствия новолуние может иметь для каждого человека.
- Подробнее узнать о грядущих астрологических событиях можно на YouTube-канале Марины Скади.
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