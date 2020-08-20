"Главную миссию уже выполнил": астролог рассказала о президентстве Зеленского

"Главную свою миссию Зеленский уже выполнил. Но после него многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам", - считает астролог.

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