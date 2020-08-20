Астролог Марина Скади: В 2020-м году некоторые политики потеряют власть, хотя чувствуют себя уверенно в своих креслах

2020-й год уже успел оправдать мнение, что високосный год - несчастливый. Готовит ли он нам еще какие-то сюрпризы и когда закончится сложный период?

Да, нас ждет много интересного. С 15 августа 2020 года по 10 января 2021 года Уран, планета неожиданностей и обновлений, находится в фазе ретроградного движения и эту энергию можно использовать для серьезных перемен в своей жизни.

В декабре 2020 Черная Луна - негативная кармическая точка, соединяется с ретро Ураном в Тельце. Такое соединение дает разрушительные тенденции, способствует интригующим событиям и может привести к серьезным политическим переворотам в стране и в мире, а также увеличится вероятность стихийных бедствий, авиакатастроф. Вполне возможны громкие научные открытия, революции, разоблачения, государственные перевороты, изменения в мировой финансовой системе – Уран же движется по Тельцу, а этот знак связан с деньгами.

21 декабря 2020 в день Зимнего Солнцестояния, Юпитер и Сатурн соединятся в знаке Водолея, который находится под управлением Урана. Предыдущее соединение этих социальных планет было в 28 мая в 2000 году, в Тельце. А в Водолее Сатурн и Юпитер соединялись 16 января 1405 года.

Завершение 2020 года ознаменовано новым началом – заканчивается старый и начинается новый цикл для всего мира, для всех сфер деятельности человека. Вполне возможны социальные волнения, борьба за свои права, научные открытия. Некоторые политики теряют свою власть, даже несмотря на то, что уже много лет у государственного аппарата и чувствуют себя уверенно в своих креслах. Будут пересматриваться различные программы в сфере образования, науки, здравоохранения. Соединение Юпитера и Сатурна в Водолее откроет новый этап развития, окажет влияние на международные тенденции на ближайшие 20 лет.

Действительно ли на людей способно повлиять ретроградное движение планет? Например, осенью нас снова ждет пресловутый ретроградный Меркурий, к чему следует готовиться?

Любая ретроградная планета работает активно только в одном направлении - из внешнего пространства к центру, т.е. ретроградная планета ориентирована на внутренний мир. Планета как была, так и остается в своих характерных проявлениях, но к ним будут добавляться акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции.

Главное в связи с такой планетой происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира. Внешнее окружение и открытая, доступная для других, сторона реализации планеты в положении ретроградности не будет выражена. Часто происходит возврат к прошлым событиям (не всегда приятным), возникает необходимость сказать то, о чем долго молчали. С 14 октября по 3 ноября Меркурий, планета мышления, коммуникации, будет двигаться ретроградно в знаке Скорпиона. Люди переживают чувства с большей интенсивностью, но их сложно продемонстрировать правильно, из-за чего возникают конфликты, появляются сомнения и подозрения. Поездки срываются и переносятся, техника ломается, обнаруживаются ошибки в документах, что еще сильнее способствует чрезмерным эмоциональным реакциям.

Не только ретроградный Меркурий осенью перейдет в фазу ретроградности. С 10 сентября по 14 ноября - период ретроградного движения Марса, который бывает раз в два года. Марс - планета действия и активности. Во время его ретроградного движения не стоит начинать что-то новое или двигаться вперед – много препятствий на пути возникает. Лучше вернуться к уже сделанному, закончить незавершенное или исправить недостатки, пересмотреть свои достижения. При ретроградном Марсе желательно избегать плановых хирургических операций, так как результат операции может быть не таким, как человек ожидает. Перед многими будет стоять проблема правильного распределения физических и психических сил. Соответственно, когда речь идет о Марсе - планете, которая управляет, прежде всего, любым проявленным действием, то это действие при ее ретроградном положении будет ярко обозначено только во внутренней реальности человека и воспринято правильно только им самим, но не внешним миром.

30 ноября и 14 декабря произойдут два последних из шести затмений 2020 года. Повлияют ли они как-то на нашу жизнь?

30 ноября 2020 произойдет Лунное затмение в Близнецах, а 14 декабря 2020 – Солнечное затмение в Стрельце. Задействована ось познания, которая указывает на необходимость изучения нового материала, связанного с коммуникацией и информацией. Людям нужно будет проникнуть вглубь актуальных для них вопросов и решить те проблемы, которые обнаруживаются под их поверхностью. Придется избавляться от каких-то несущественных или ненужных убеждений, от всего, что не имеет действительного значения. В конце 2020 года наступает период качественных жизненных изменений. Главное, не стоять на месте и развиваться, постигать новый опыт, нарабатывать новые навыки.

Какое влияние на человека могут оказывать фазы Луны? Полнолуние, новолуние?

Луна – ближайшее к Земле небесное тело, вот почему влияние, которое она оказывает на нас, не сравнимо ни с чьим другим. Каждый человек это ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Сказывается это и на наших деловых способностях. В момент новолуния (соединение Луны и Солнца), энергетический обмен между человеком и средой минимален. В подсознании рождаются новые импульсы и идеи, но они еще четко не определены. В новолуние можно начинать только те дела, которые давно спланированы и досконально просчитаны. А вот только что пришедшие на ум идеи с ходу реализовывать не стоит, поскольку можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. Впрочем, об этих проектах не следует забывать. Многие из них, со временем, окажутся очень ценными и непременно воплотятся.

После новолуния, в течение последующих 13 – 14 суток, Луна растет. В это время энергии текут изнутри живых организмов вовне. Увеличивается активность людей, а среда становится более податливой для воздействия. В эти дни приветствуется максимальная деловая активность. Можно делать капиталовложения, заключать договора, регистрировать фирмы, переходить на другое место работы, браться за реализацию новых проектов. Самое успешное время – период второй четверти: c 7-го по 14-й лунный день.

Полнолуние – момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то сразу после новолуния, к полнолунию осилите большую часть работы. В эти дни нередки эмоциональные срывы, бессонница. В таком состоянии начинать новые дела не стоит.

Между полнолунием и новолунием Луна идет на убыль. В это время энергии текут от среды во внутрь живых организмов. Человек становится восприимчивым к воздействию извне. Есть смысл заняться образованием – знания усвоятся без труда. Можно завершить любые дела, но не беритесь за крупные проекты.

А может ли человек скорректировать влияние знака Зодиака, под которым он родился, на свою судьбу? Изменить какую-то негативную черту характера?

Конечно, может. Главное - осознанно подходить к вопросу, исключить категоричность в своих суждениях. Каждый знак Зодиака имеет свои сильные и слабые качества, поэтому, занявшись самопознанием, можно найти точку равновесия и обрести внутреннюю гармонию. Если человек способен признавать свои ошибки, если стремится найти лучшее в любой ситуации, то это уже первый шаг проработки негатива или коррекции своей судьбы. У каждого человека свои жизненные задачи, свои уроки, которые он должен пройти. Это можно определить при рассмотрении индивидуального гороскопа, который строится на основе даты, времени и места рождения. Как с наименьшими потерями пройти сложные жизненные ситуации или не упустить благоприятные шансы и возможности по всем сферам жизни? - Ответы на эти вопросы можно найти при изучении своего гороскопа. Сдерживая свои негативные качества, повышая свой уровень сознания, можно самым прямым образом влиять на свою судьбу. Другое дело, что многие люди делают выбор бессознательно, под влиянием эмоций. А выбор, сделанный в гневе, невозможно исправить. В то время как сознательный выбор позволяет скорректировать свою судьбу, изменить ее в лучшую сторону.

Что вы скажете о «счастливых» и «неудачных» датах для конкретных знаков Зодиака? Например, в какой-то период стоит уделить больше внимание карьере, в следующем – заняться ребенком. Работает ли это на постоянной основе?

Если говорить в общем, то движение Солнца по знаку Рака, Весов и Козерога, Овны переживают достаточно сложно. Чтобы говорить о конкретных датах, нужно изучать индивидуальный гороскоп. Для Тельцов сложный период – прохождение Солнцем знаков Льва, Скорпиона и Водолея. Напряженный период для Близнецов – движение Солнца по Деве, Стрельцу, Рыбам. Счастливые периоды для Овна наступают при движении Солнца по знакам: Овен, Близнецы, Лев, Стрелец, Водолей. Ну, а, вообще, все ответы на подобные вопросы – в индивидуальном гороскопе. Получив один раз полноценную консультацию астролога, можно понять, как повысить качество своей жизни.

Что касается благоприятных периодов для той или иной деятельности, то все это определяется индивидуально, при рассмотрении натальной карты, индивидуального прогноза на конкретный период времени.

Существует ли идеальная совместимость между знаками Зодиака?

Существует, но каждый Солнечный знак содержит, кроме Солнца, много других элементов. Можно ориентироваться на совместимость по стихиям, например, Овны, Львы и Стрельцы могут найти друг с другом общий язык, потому что все эти знаки принадлежат к стихии Огня. Также, огонь дружественен с Воздухом – это Близнецы, Водолей. К стихии Воздуха относится знак Весы, но он является полной противоположностью Овну – его оппозиция, поэтому гармонии достичь очень непросто. Если мы говорим о совместимости супругов, то нужно учитывать положение Луны в гороскопе каждого, и их аспекты в парном гороскопе. Поэтому, чтобы научиться взаимодействовать с партером, обходить острые углы, научиться извлекать взаимную пользу из этих взаимоотношений, необходимо учитывать природу отношений и искать ответы в индивидуальных гороскопах.

Недавно украинская чиновница призналась, что подбирает кадры, полагаясь на интуицию и гороскопы. Может ли в действительности знак Зодиака повлиять на профессиональные качества человека?

Конечно, многие сотрудники отдела кадров владеют знаниями по астрологии. У меня проходили обучение несколько человек, а теперь с успехом применяют свои знания на практике, правильно подбирая персонал, учитывая совместимость между сотрудниками, начальством и их подчиненными.

А позволяют ли звезды заглянуть в будущее Украины? Возможно, вы можете что-то сказать о результатах деятельности Зеленского на посту президента?

Главную свою миссию Зеленский уже выполнил – предыдущий президент закончил свое правление и уже никогда не будет у власти. Отвергнуты старые шаблоны, система меняется, но после Зеленского многое придется упорядочивать более зрелым и опытным политикам, разумеется, не сторонникам Порошенко.

Какой самый главный совет вы бы дали нашим читателям?

Все циклично в этом мире. Не бывает всегда хорошо или постоянно плохо. Живя в физическом мире, мы должны подчиняться его циклической природе. Очень важно, чтобы в момент неудачи не было ощущения, что это точка, завершение. Значительно помогает правильно сориентироваться в этом мире знание своего личного гороскопа. Часто люди стучатся не в ту дверь, живут надеждой на то, что партнер изменится в лучшую сторону, но сами теряют свою жизненную силу и энергию, благоприятные возможности. В результате – не остается сил, чтобы действовать и двигаться вперед. Это является результатом нерационального использования своего потенциала.

К примеру, возраст 37 - очень критический, это период разводов, увольнений, болезней и прочих неприятностей. Это происходит потому, что в возрасте 36 лет человек все еще не понял свое предназначение. Вектор развития показывает Северный Узел в гороскопе, активизируя его, человек включает свое будущее – получает новые возможности и шансы.

Также, возраст 30 лет для многих очень сложный. Происходит структурирование личности человека, часто - через боль и потери. Но если в 28 – 29 лет пришло осознание, взросление, то 30-тилетие будет началом успешной социальной жизни, достижений в карьере.

42 года – кризис Урана, это проблемы самоосознания, самооценки, самоопределения. Чтобы выйти из этого кризиса, необходим новый взгляд на все происходящее. Рекомендую всем познакомиться со своей натальной картой, здесь все ключи, подсказки к тому, как жить долго и счастлива, в гармонии с собой и другими людьми.

Подробнее узнать о грядущих астрологических событиях можно на YouTube-канале Марины Скади.