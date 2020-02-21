22.02.2020: в чем особенность редкой даты, и что от нее ожидать

Двойка связана с энергией неба, отдачей, также является числом внутреннего мира, эмоций, луны.

Нынешний период между 02.02.2020 и 22.02.2020 связан с особым энергетическим фоном, который будет воздействовать на людей.

Об этом пишет slovofraza.

Безусловно, загадывать желания и формировать в мир намерения, к примеру, в 22:22 02.02.2020 имеет смысл.

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Двойка связана с энергией Неба, отдачей, также является числом внутреннего мира, эмоций, Луны. В некотором смысле двойка противоположна шестерке – числу сбора, получения, забирания.

Именно поэтому в период активности двойки нужно обратить внимание на внутренний мир, но также и рассмотреть собственные возможности отдачи. Иногда специалисты советуют ограничить в этот период публичную активность и в этом есть смысл, в частности для большинства людей, которые привыкли, как правило, забирать, но не отдавать. Тем не менее, также этот период интересен и для того, чтобы развивать в себе энергию отдачи и умение углубляться в собственный внутренний мир, воспитывать невозмутимость.

Так или иначе, каждый день вы можете использовать во благо или во вред для себя и окружающих. Выбор всегда за вами. И числа тут только определяют некоторые условия, но не ваши сущностные решения.