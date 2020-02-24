Гороскоп на 24 февраля - 1 марта: астролог составила прогноз на неделю

В период ретроградности Меркурия, один из лучших дней, который является благоприятным для принятия ясных, разумных и существенных решений - 26 февраля.

26 февраля Меркурий ретроградный в гармоничном аспекте с Марсом и в соединении с Солнцем, что способствует гармонизации интеллекта и воли. В период ретроградности Меркурия, один из лучших дней, который является благоприятным для принятия ясных, разумных и существенных решений. Максимум общения, возможны успешные деловые поездки в те места, где были ранее, а также, возобновление прежних контактов.

День благоприятен для переоформления контрактов, важных документов, исправления ошибок, изменения деловой стратегии, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

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В сложившихся условиях, вас вдохновят дела, дающие быстрый и видимый результат. Вы сможете доказать себе и продемонстрировать окружающим свою самостоятельность и независимость. А занятия, связанные с планомерностью и последовательностью действий, требующие усидчивости и старательности, лучше перенести на более подходящий период. Энергетические и финансовые ресурсы в эти дни расходуются импульсивно, но и появляются неожиданно.

Телец

Много времени уделяется вопросам финансов и материального благополучия. Возможны попытки вмешательства в ваши дела со стороны родных и близких, что вызовет ваше недовольство. Может возникнуть желание приобрести нечто ценное и красивое. На этой неделе вы способны найти реальные варианты как заработать много денег и как их правильно вложить. Этот период подходит для заключения долгосрочных соглашений и договоров.

Близнецы

Не торопитесь принимать решения, высказывать свои идеи или мнение, т.к. снижена ваша способность объективно воспринимать сложившиеся обстоятельства. Способность восприятия, усвоения получаемых знаний, память также могут быть снижены. Трудность в контактах, сумбурность происходящего вокруг вас, мешает в деловой жизни. Откажитесь от заключения сделок, от подписания важных бумаг, от работы с документами. Особенно это касается бухгалтерских отчетов.

Рак

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Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Совместные финансовые операции и распределение прибыли, принесут вам дополнительные трудности. Ваша самоуверенность и импульсивность может привести к негативным изменениям в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами, властями.

Лев

Хороший период для дружеского общения и социальной активности. За счет личной привлекательности и физического обаяния, вам многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника и влиятельных лиц, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов, вы успешно заключаете сделки и договора.

Дева

Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Вы ощутите возрастание смелости, решительности, личной активности и инициативности, самоуверенности. Все это поможет вам при решении деловых проблем. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления.

Весы

Повышенные требования к окружающим и непостоянство настроения, могут принести вред отношениям с партнерами, а также разлад в семье. В этот период вы склонны к ненужной растрате денежных средств. Лучше отказаться от ответственных выступлений, производственных совещаний, производственных командировок. Ограничьте вашу активность, не вступайте в противоречие с мнением начальства, тогда не будет неприятных последствий для вашей карьеры.

Скорпион

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации целей. Вы будете находиться в центре внимания и задавать тон. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться повышенной активностью. В партнерстве и браке заметны не всегда положительные стремления к власти и влиянию на другого человека. Финансовые сделки, благодаря обостренности чутья будут доведены до успешного завершения.

Стрелец

Нервозность, плохое настроение, снижение самочувствия, отсутствие поддержки со стороны близких людей, способствуют неуверенности в себе. В эти дни лучше не принимать важных решений, так как можно легко допустить ошибку. Отложите выяснение взаимоотношений, заключение сделок или проворачивание рискованных финансовых операций. Рабочая неделя сопровождается ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями.

Козерог

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Увеличение жизненной силы и трудоспособности. Физическое и духовное состояние будут теперь на высшем уровне, резко повысится уверенность в себе. Появляется возможность реализации проектов, собственные идеи будут теперь приведены в действие. Хороший, период для решения важных деловых вопросов. Появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей, сослуживцев. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел.

Водолей

Большая часть бумажной работы, встреч и споров в этот период наверняка будут затрагивать фи¬нансы и материальные вопросы. Обстоятельства могут потребовать от вас определить и защитить свои ценности, возможна их переоценка и смена приоритетов. В денежных делах может быть обнаружена и исправлена ошибка, что пойдет вам на пользу. Еще одна возможность — появление денег на поездку или поездка ради получения денег.

Рыбы

Психологическое состояние на этой неделе для многих окажется сложным, что может негативно повлиять на семейные и любовные отношения, поэтому многие интуитивно ищут уединения в этот период. Тем не менее, если Вы уверены в своих чувствах, отношениях, можете использовать это время для их гармонизации, проникновенных бесед, совместного участия в благотворительных мероприятиях, посещения мест силы, духовного развития.