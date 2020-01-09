Гороскоп на 9 января: что сегодня ждет каждый знак Зодиака

По прогнозу астролога, сегодня, 9 января, настроение может быть неуместно мечтательным.

Гороскоп на 9 января 2020 года предусматривает капризный день. В эти сутки стоит хорошенько контролировать свой язык и оценивать последствия.

Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы на 9 января для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Сутки будут активны на любовную энергию. Впрочем, есть шансы, что воплотить свои желания в планы не удастся. Чтобы не остаться разочарованным, постарайтесь с пониманием относиться к решениям других.

Телец

Незначительная вибрация эмоций – то, что может потревожить Тельцов сегодня. Вам может быть трудно утолить свою энергию. Возможно, вы будете испытывать большое напряжение в воздухе. Особенно, если вас будут поощрять браться за обязательства, которые вам не по душе.

Близнецы

Сегодня вы можете считать всех врагами, и будете рады отгородиться от окружающих. Попробуйте освоить свое настроение и обратите внимание на причину такого неприятного течения событий.

Рак

Сегодня вы охотно будете приобщаться к профессиональным разговорам. Попробуйте на расстраиваться, если не сможете найти общий язык со всеми. Интересный ход событий стоит ожидать, если отбросить свои стереотипные и суеверные суждения и мнения.

Лев

День обещает активно сказаться на эротической и любовной сферах. Возможно, вы захотите разнообразия и новых стимулов, которых давно не хватает в ваших отношениях. Одинокие представители знака будут готовы к экспериментам.

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Дева

Сутки принесут много незапланированных встреч. Кроме того, если вы готовы – вам удастся выбрать одну модель инвестирования и вложить свои средства. Проблемы с работой не будут беспокоить.

Весы

Человек, с которым вы обычно хорошо ладите, начнет вас раздражать. Вам стоит взять под контроль напряжение и при необходимости создать на какое-то время дистанцию.

Скорпион

Ваше терпение подвергнется испытанию. Вероятен конфликт между вами и кем-то, кто уже давно действует на ваши нервы. Ссора может быть очень яркой. Провокатор не будет уступать, поэтому постарайтесь держать нервы под контролем.

Стрелец

Стоит обращать внимание на слабых и неуверенных людей в вашем окружении. Вспомните дни, когда вы были новенькими в коллективе и не знали, как себя вести. Поделитесь своим опытом и ценными советами. Добрые слова возвращаются.

Козерог

Вместо того, чтобы говорить, сосредоточьтесь на работе и наблюдениях. Благодаря этому вы заметите много зависимостей, которые помогут вам улучшить результативность. Придирчивое наблюдение предоставит вам много полезной информации, которую вы вскоре сможете использовать в свою пользу.

Водолей

В основном вы знаете, чего хотите и действуете четко и решительно. Впрочем, иногда дилеммы не отступают и возникают проблемы с принятием решений. Главное помнить, что такое настроение не навсегда.

Рыбы

Сегодня вам стоит действовать спонтанно и не бояться, что предварительно не составили план или стратегию. В эти сутки стоит положиться на свою интуицию и принимать то, что принесет жизнь.