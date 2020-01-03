Астролог назвал главного лузера в 2020 году

Представители одного знака Зодиака в 2020-м будут чувствовать себя разбитыми, предупредил астролог.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что 2020 год будет крайне неуспешным и сложным для Раков.

Раки будут чувствовать себя разбитыми и кармически раздавленными, рассказал эксперт Главреду.

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По словам собеседника, Ракам грозят наезды, следствия, разводы, суды, масса сложных ситуаций, которые связанны с юридическими вопросами.

"… Разрушение бизнеса и разрыв деловых партнерских связей может, как снег на голову, свалиться на Раков", - предупредил Росс.

Астролог добавил, что Ракам лучше не рваться строить карьеру, им необходимо позаботиться о своем эмоциональном состоянии и о семейной жизни.

Эксперт посоветовал представителям этого знака больше времени проводить с семьей, стараться не нажить себе врагов. Также Ракам нужно сразу возвращать долги.