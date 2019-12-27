"Коридор затмений": астрологи рассказали, что нельзя делать в этот период
10:48, 27 декабря 2019Астрология
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С сегодняшнего дня и до 10 января для нашей планеты начался так называемый "коридор затмений".
Иллюстрация REUTERS
С солнечным затмением связывают всевозможные неурядицы и катаклизмы, часто его мистифицируют и боятся. С сегодняшнего дня и до 10 января для нашей планеты начался так называемый "коридор затмений".
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
У людей в это время появляется тревога, страхи, агрессия. Людей даже тянет к самоубийствам.
Астрологи советуют в этот особенный период не начинать новые дела, принимать важные решения или ехать в длительное путешествие, хотя и отмечают, что лишний раз бояться не стоит.
"Коридор затмений": что астрологи не рекомендуют делать в этот особый период
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