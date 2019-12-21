Астролог назвал знаки Зодиака, которым звезды сулят удачу в 2020 году

Знакам повезет по всем фронтам, они будут самыми настоящими любимчиками фортуны.

По прогнозу астролога Павла Глобы, в 2020-м повезет лишь пяти знакам Зодиака, причем белая полоса наступит для них еще до Нового Года.

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Он прогнозирует хорошие перемены в личной жизни, да и материальная составляющая знаков будет только радовать, передает Диалог.ua.

Телец

Тельцы открывают счастливый список от астролога. В 2020 году их ждет серьезное увеличение материального благосостояния. Деньги будут падать буквально с неба. Правда, это всего лишь бонусы за труды, которые наконец-то начнут окупаться.

Близнецы

Близнецов ждет потрясающая работа. На новом месте им гарантирован не только авторитет среди коллег, но и солидный доход. Год будет ярким и запоминающимся.

Скорпион

2020 год вознесет Скорпионов до самых небес. Это будет точно их время. Глоба уверенно предрекает, что у этого знака сбудутся все мечты и реализуются все задумки.

Единственное предостережение от астролога - тратьте деньги с умом, а лучше начните их копить, чтобы в дальнейшем вложить в выгодные проекты или путешествия.

Стрелец

Для Стрельцов 2020 год будет удачным в плане бизнеса. Так что если есть какие-то идеи, смело дерзайте. Фортуна будет на вашей стороне.

Козерог

Для Козерогов Глоба прогнозирует волнующий год, но в хорошем смысле. В личной жизни все будет отлично, отношения Козерогов с близкими станут еще крепче и лучше.

Глоба прогнозирует, что у Козерогов будет хорошо развиваться бизнес, звезды будут помогать во всем без исключения.