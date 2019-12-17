Гороскоп на 17 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака

В любви Овна в этот день ожидает неожиданные признания и приятные сюрпризы.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет megagoroskop.ru.

Овен

В любви представителя стихии Земля в этот день ожидает неожиданные признания и приятные сюрпризы. Тем, кто все еще одинок, найти свою вторую половинку в этот день не получится. Достигнуть желаемых высот в бизнесе у Овна выйдет, если он будет максимально сосредоточен и внимателен. Гороскоп предупреждает, что сегодня Овна может мучить головная боль в первой половине дня. Выпитая таблетка обезболивающего позволит поправить здоровье и собраться с силами.

Телец

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Напряженная ситуация ожидает Тельца сегодня в отношениях. Земному знаку нужно помнить, что любовь должна строиться на взаимопонимании и уважении, поэтому необходимо уметь слушать партнера. А вот на работе ситуация будет ровно пропорциональная. Любой бизнес требует хорошей хватки и ораторских талантов, чего Тельцу не занимать. Даже самые проблематичные переговоры пройдут удачно. В этот день знак Земли будет чувствовать себя хорошо. Отсутствие жалоб на здоровье поможет Тельцу удачно справиться со всеми трудностями.

Близнецы

сегодня удача улыбнется воздушному знаку зодиака. Гороскоп указывает на тот факт, что у одиноких Близнецов есть все шансы встретить свою любовь. Нестандартные бизнес-идеи придутся по душе руководству. Похвала в этот день обеспечена. Следует внимательно следить за тем, что Близнецы едят в этот день. Если переесть очень много яблок или капусты, то здоровье в этот день подкачает. Вздутие – неприятное последствие подобного рациона.

Рак

В любви все средства хороши – девиз этого дня для Раков от Павла Глобы. Покорить сердце новой знакомой (знакомого) будет не просто. Семейным парам в этот день актуально устроить романтик. Чтобы бизнес приносил хорошие плоды необходимо больше трудиться. Руководитель ждет от Рака новых идей и предложений. Необходимо обратить внимание на свое здоровье. Если боль в спине не дает покоя – пора к массажисту.

Лев

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«Интересен факт, что самые большие перспективы в любви ждут именно Львов! Вернуть потерянного партнера или приятно удивить любимого человека – ему под силу. Удача и расположение звезд поможет Львам найти выход из любой сложной ситуации – они будут настоящими счастливчиками в этот день». Предложенные Львом бизнес-идеи директор воспримет с энтузиазмом. Прочитав гороскоп на сегодня от известного всем Павла Глобы, Лев поймет, что ему следует дольше спать, чтобы организм не испытывал истощение и здоровье всегда было в норме.

Дева

сегодня не особо будет вести в любовной сфере представителям земной стихии. Гороскоп предупреждает, что вторая половина сильно недовольна поведением Девы. Чтобы любовь в паре не угасла, следует меняться. Заранее продуманный распорядок дня поможет правильно организовать рабочий процесс. У предпринимателей в бизнесе ожидаются хорошие перспективы На здоровье в этот день жалоб у Дев не будет. Выпитая с утра чашка кофе придаст желаемый заряд бодрости.

Весы

Чтобы удача в личной жизни не покидала представителей стихии Воздух, гороскоп рекомендует: начать уделять больше времени своему партнеру; если второй половинки нет, то нужно кинуть все силы на ее поиск; романтика не помешает даже тем парам, которые очень долго находятся вместе. В работе небесные светила рекомендуют в этот день показать себя с лучшей стороны. Если завести дружбу с руководством, то будет легко улучшить свое материальное положение и благотворно повлиять на развитие бизнеса. Павел Глоба советует больше времени уделить физическим нагрузкам. Спорт поможет улучшить состояние здоровья.

Скорпион

Этому созвездию сегодня не стоит волноваться о своей личной жизни. Вторая половинка любит Скорпиона и просто без ума от него. У семейных созвездий также в отношениях пребывает гармония. Чтобы достичь желаемых высот в бизнесе, необходимо хорошенько задуматься о новых проектах. Офисным сотрудникам следует избегать гнева начальства и не провоцировать его. Скорпионов будет беспокоить неприятная ноющая боль в суставах. Легкая утренняя разминка даст возможность взбодриться.

Стрелец

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Оптимизм представителя Огня будет заразителен. Павел Глоба указывает на тот факт, что такой настрой зарядит положительной энергией и взбодрит вторую половинку. Одиноких Стрельцов вечером ожидает приятная встреча. Удача улыбнется данному созвездию. Заслуги Стрельца заметит начальство и обязательно поощрит. Тем,у кого есть свой собственный бизнес, следует задуматься о том, как сплотить коллектив. Чашка чая с мелиссой или мятой позволит успокоиться в конце рабочего дня и благотворно отобразиться на здоровье. Стрельцы порой так эмоциональны, что подобное натуральное средство будет только на пользу.

Козерог

Гороскоп от Павла Глобы советует Козерогам не полагаться на удачу, а самостоятельно поработать над отношениями. сегодня возможны недоразумения между партнерами, которые будет легко разрешить. Найти свою любовь у одиночек пока что не получиться. Деловая встреча закончиться продуктивно, удача будет на стороне Козерога. Шеф данного созвездия рад, что бизнес растет и развивается. Достижения Козерога будут оценены по заслугам. Хронические болезни сегодня могут обостриться. При недомогании не будет лишним посетить врача.

Водолей

Для того чтобы любовь в паре только крепла этому знаку зодиака необходимо научиться признавать собственные ошибки и не взваливать всю вину на вторую половину. В жизни одиноких Водолеев сегодня объявится человек из прошлого. Удача на работе будет сопутствовать во второй половине дня. Все важные встречи и задания лучше выполнять после обеда. Жалоб на самочувствие у Водолея не будет. Однако рекомендуется попить витамины или тонизирующие настойки.

Рыбы

Партнер представителей стихии Воды очень нуждается в поддержке и совете со стороны. Если Рыбы протянут руку помощи, то покажут своей второй половине, что действительно любят ее. Свидание свободных Водолеев пройдет продуктивно. Небольшие проблемы ждут это созвездие на работе. Гороскоп от Павла Глобы советует переждать такой затруднительный этап, так как удача скоро вернется. Для того чтобы депрессия не одолевала Рыб им стоит вечером пообщаться с другом или любимым человеком по душам. Поделившись наболевшим, будет проще избавиться от груза проблем.