Двум знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - астролог

Среди счастливчиков недели - Скорпион и Водолей.

Астролог Павел Глоба дал гороскоп на неделю, 16-22 декабря, для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил двух представителей зодиакального созвездия, которым в эти семь дней повезет, передает SlovoFraza.

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Скорпион

У Скорпионов наступает неделя, идеально подходящая как для финансовых операций и покупок, так и для работы, упорного труда, любви, романтики и свиданий. Представителям этого знака удастся найти вторую половинку или укрепить уже существующие отношения. Не стоит стрессовать из-за каждой мелочи, потому что сейчас эмоциональная стабильность является синонимом счастья.

Водолей

18 и 19 декабря для Водолеев настанет очень благоприятное время. Можно будет существенно преуспеть в любви и в работе, в делах финансовых. В семейных делах представителей этого знака ожидают новые приключения. Это будет очень радостное время, в которое Водолеям удастся сблизиться с родными и близкими, начать новую главу любовных отношений, повеселиться от души и сделать все важные приготовления к праздникам.

Ранее астрологи прогнозировали, что в 2020 году самыми счастливыми будут Девы, Рыбы и Раки.