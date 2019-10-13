Полнолуние в октябре 2019: почему оно особенное и как повлияет на знаки Зодиака

Октябрьское полнолуние пройдет в знаке Овна. По словам астрологов, это будет опасный день.

Астрологи назвали дату полнолуния в октябре 2019 года, а также рассказали, что можно и нельзя делать в этот не очень благополучный день и что ждет каждый знак Зодиака.

Полнолуние в октябре 2019: когда

Согласно лунному календарю, полнолуние начнется 14 октября в 00:11 по Киеву. Небесное светило взойдет под знаком Овна, а это означает, что в это время нежелательно начинать новые дела, проводить какие-либо важные события.

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Полнолуние 14 октября: что нельзя делать

По словам астрологов, полнолуние - не самое благоприятное время для начинаний, свободное время следует посвятить отдыху или текущим проектам и рутинной работе.

Под запретом в этот день:

- ссоры, выяснения отношений;

- важные переговоры;

- дорогостоящие покупки;

- серьезные сделки;

- процедуры по уходу за лицом, волосами и телом;

- нельзя давать и брать деньги взаймы;

- старт новых проектов.

Полнолуние в октябре 2019: советы астрологов, что можно делать

Астрологи утверждают, что день полнолуния – 14 октября – не способствует начинаниям, но ничто не будет мешать завершить давно начатые проекты. Лучше всего провести этот день, развлекаясь и отдыхая.

Полнолуние в октябре будет особенным, ведь его дата совпадает из одним из самых почитаемых христианских праздников - Покровом Пресвятой Богородицы.

14 октября - удачный день для свадьбы, семейная жизнь молодых сложится очень удачно. Парам, которые просто встречаются, астрологи советуют поцеловаться под полной Луной, это усилит нежные чувства влюбленных.

Существует примета, что услышанный в день полнолуния вой собак сулит поддержку людей и хорошие вести.

Как полнолуние 14 октября повлияет на знаки Зодиака

По словам астрологов, существенное влияние октябрьского полнолуния почувствуют четыре знака Зодиака, среди которых Тельцы, Близнецы, Девы и Водолеи.

Так, Тельцам звезды в день полнолуния сулят перемены в личной жизни, и не обязательно приятные. Поэтому этому знаку Зодиака следует быть максимально внимательными при общении с возлюбленным/ой. Одиноким представителям этого знака лучше не знакомиться в этот день.

Вот кто сполна почувствует влияние полнолуния, так это Близнецы: они будут лишены сил с самого утра. Поэтому 14 октября не планируйте важных дел и путешествий, постарайтесь расслабиться.

Хорошее влияние полнолуние в октябре окажет на Дев: они будут 14 октября на волне успеха, могут разрешить давние споры и конфликты. Представителям этого знака Зодиака повезет как на работе, так и на личном фронте.

Не обойдет стороной полнолуние и Водолея, им грозят ссоры и конфликты. Представителям этого знака Зодиака астрологи советуют в этот день с неприятными людьми.

Лунный календарь на октябрь 2019

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