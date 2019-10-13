Полнолуние в октябре 2019: почему оно особенное и как повлияет на знаки Зодиака
Астрологи назвали дату полнолуния в октябре 2019 года, а также рассказали, что можно и нельзя делать в этот не очень благополучный день и что ждет каждый знак Зодиака.
Полнолуние в октябре 2019: когда
Согласно лунному календарю, полнолуние начнется 14 октября в 00:11 по Киеву. Небесное светило взойдет под знаком Овна, а это означает, что в это время нежелательно начинать новые дела, проводить какие-либо важные события.
Читайте такжеГороскоп на 2020 год: появился прогноз астрологов для каждого знака Зодиака
Полнолуние 14 октября: что нельзя делать
По словам астрологов, полнолуние - не самое благоприятное время для начинаний, свободное время следует посвятить отдыху или текущим проектам и рутинной работе.
Под запретом в этот день:
- ссоры, выяснения отношений;
- важные переговоры;
- дорогостоящие покупки;
- серьезные сделки;
- процедуры по уходу за лицом, волосами и телом;
- нельзя давать и брать деньги взаймы;
- старт новых проектов.
Полнолуние в октябре 2019: советы астрологов, что можно делать
Астрологи утверждают, что день полнолуния – 14 октября – не способствует начинаниям, но ничто не будет мешать завершить давно начатые проекты. Лучше всего провести этот день, развлекаясь и отдыхая.
Полнолуние в октябре будет особенным, ведь его дата совпадает из одним из самых почитаемых христианских праздников - Покровом Пресвятой Богородицы.
14 октября - удачный день для свадьбы, семейная жизнь молодых сложится очень удачно. Парам, которые просто встречаются, астрологи советуют поцеловаться под полной Луной, это усилит нежные чувства влюбленных.
Существует примета, что услышанный в день полнолуния вой собак сулит поддержку людей и хорошие вести.
Как полнолуние 14 октября повлияет на знаки Зодиака
По словам астрологов, существенное влияние октябрьского полнолуния почувствуют четыре знака Зодиака, среди которых Тельцы, Близнецы, Девы и Водолеи.
Так, Тельцам звезды в день полнолуния сулят перемены в личной жизни, и не обязательно приятные. Поэтому этому знаку Зодиака следует быть максимально внимательными при общении с возлюбленным/ой. Одиноким представителям этого знака лучше не знакомиться в этот день.
Вот кто сполна почувствует влияние полнолуния, так это Близнецы: они будут лишены сил с самого утра. Поэтому 14 октября не планируйте важных дел и путешествий, постарайтесь расслабиться.
Хорошее влияние полнолуние в октябре окажет на Дев: они будут 14 октября на волне успеха, могут разрешить давние споры и конфликты. Представителям этого знака Зодиака повезет как на работе, так и на личном фронте.
Не обойдет стороной полнолуние и Водолея, им грозят ссоры и конфликты. Представителям этого знака Зодиака астрологи советуют в этот день с неприятными людьми.
Лунный календарь на октябрь 2019