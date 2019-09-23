Гороскоп на осеннее равноденствие 2019: каким знакам Зодиака звезды сулят несчастье

Представителям одного из знаков Зодиака грозит провал в любви, предупредили астрологи.

Гороскоп на 23 сентября 2019, день осеннего равноденствия, для представителей трех знаков Зодиака очень неблагоприятный.

Также в осеннее равноденствие неприятности грозят Девам - возможны конфликты, особенно осмотрительными нужно быть в дороге, передает "Главред".

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Представителям этого знака гороскоп на сегодня советует воздержаться от посещения важных мероприятий, связанных с учебой, флиртовать с женатыми людьми, и давать советы, когда об этом не просят.

Самый тревожный прогноз - для Близнецов. Стоит остерегаться несчастных случаев, травм. Близнецам необходимо быть осмотрительными во время вождения транспортных средств, занимаясь спортом, а также при использовании потенциально опасных предметов. Близнецы могут получить новости, которые могут "сбить с ног".

Не намного лучше гороскоп на сегодня и для Рака. Людям, рожденным под этим знаком, грозят не только травмы, но и разбирательства, большие проблемы и опасности. Есть угроза заболеть из-за сильного напряжения. Конфликты могут перерасти в серьезные противостояния. Кроме того, Раков могут подстерегать провалы на любовном "фронте".

Ранее астрологи дали прогноз на неделю 23-29 сентября для всех знаков Зодиака.