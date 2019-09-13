Полнолуние 14 сентября 2019 года: что нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака

В этот день Рыбы возьмут верх над энергетическим пиком Луны, станет слишком трудно оценить собственные силы и возможности, но легко совершить ошибку, прогнозируют астрологи.

Каждое полнолуние — это важный день, который может принести счастье, а может выжать из человека все силы.

Астрологи SlovoFraza рассказали, как встретить полную Луну в сентябре 2019 года.

Полнолуние в сентябре: когда, в каком знаке Зодиака

В первом месяце осени полнолуние наступит 14 числа — в субботу. И по всем прогнозам день будет непростым: Луна на пике энергетики и в сложном аспекте с Солнцем, знак Зодиака Рыбы не уравновесит эти обстоятельства, а лишь добавит неопределенности, да и другие небесные тела сочетаются между собой весьма напряженно.

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Что можно делать на полную Луну в сентябре: советы астрологов

Астрологи предлагают начать с приятного: хотя Полнолуние 14 сентября пройдет не без рисков, унывать или опускать руки нельзя.

Отдыхать и заботиться о себе. День для таких планов весьма подходящий — в субботу многим людям проще уделить время здоровью и самочувствию. Можно заняться хобби, встретиться с приятными людьми, устроить себе день релакса или записаться, наконец, к нужному врачу, не пожалев времени, — ориентироваться нужно на свои предпочтения.

Посвятить время творчеству и прекрасному. Если не хочется весь день изобретать себе досуг, можно помедитировать, заняться саморазвитием, расширить свои горизонты и познания в какой-то неожиданной области.

Заниматься привычными бытовыми вопросами. Это рядовые покупки, рутинные обязанности на работе или дома, маленькие приятные мелочи, дела выходного дня вроде стирки или уборки. Такие действия помогут не накопить задач на огромный список, напротив, подсократив его на несколько пунктов.

Решив отдыхать весь день, нельзя впадать в крайности. Бездействие, бесконечное листание новостных лент или страниц в социальных сетях, переключение каналов — все это едва ли можно считать полноценным отдыхом. Лучше уж выспаться, если сил правда недостает. Досуг нужно сделать наполненным: если хочется полежать и посмотреть телевизор, пусть это будет хороший фильм, а не рекламные ролики.

Не рекомендуется усложнять отношения с близкими. Не стоит устраивать сцены ревности, размышлять над тем, не был ли брак ошибкой, кого из двух кандидатов в парни звать на свидание, кто был прав в недавней ссоре, и так далее. Докопаться до истины не выйдет, а вот испортить отношения на ровном месте — очень даже запросто.

Лелеять вредные привычки. В такой день все негативное получит мощный закрепляющий импульс. Поэтому не стоит чуть что тянуться за сигаретами, лишней булочкой или игровой приставкой: все хорошо в меру, без привыкания и зависимости.

Давать обещания. Этого астрологи тоже советуют 14 сентября не делать. В этот день Рыбы возьмут верх над энергетическим пиком Луны, станет слишком трудно оценить собственные силы и возможности, но легко совершить ошибку. Заранее данные обязательства будут сковывать вас в дальнейшем, не оставят пространства для маневра, а могут даже стать причиной конфликта, сорванных сроков или прочих неприятностей.

Полнолуние 14 сентября: что ждет каждый знак Зодиака

Овен

Подумайте завтра о нестандартных путях решения насущных деловых проблем. Чем оригинальнее будет метод, тем больше ваши шансы на успех.

Телец

В этот день звезды рекомендуют не увиливать от работы, а выполнить необходимый минимум, после чего со спокойной совестью можете отдохнуть.

Близнецы

Этот день открывает перед вами неплохие перспективы. Сейчас у вас есть все для того, чтобы добиться поставленной цели.

Рак

Завтра придется приложить немало усилий, для того, чтобы реализовать свои планы. Но цель ваша явно стоит того, чтобы выложиться по полной.

Лев

Небывалая активность и предприимчивость принесут заслуженный успех. Вы сможете стать вдохновителем весьма перспективного проекта.

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Дева

Если завтра вы не перестанете злорадствовать, то вы можете потерять расположение близкого человека. Не создавайте себе проблем на пустом месте.

Весы

Завтра вы убедитесь в правильности выбранной дороги. Не сбавляйте обороты, добивайтесь поставленных целей, вы сможете, нужно лишь поверить в себя.

Скорпион

Если вы твердо уверены в правильности принимаемого решения и если вы доверяете своей интуиции — не позволяйте никому сбить вас с выбранного пути.

Стрелец

Не торопитесь завтра браться за работу с самого утра. Обсудите с коллегами планы на будущее, поверьте, завтра это намного важнее текущей работы.

Козерог

Спорить с руководством себе дороже. Даже если вы уверены в собственной правоте. Завтра лучше промолчать и наблюдать за развитием событий со стороны.

Водолей

Вы единственный, кому завтра будет по силам справиться с навалившимся грузом проблем. Покажите все, на что вы способны, многие оценят ваши старания.

Рыбы

Завтра звезды рекомендуют творчески подойди к выполнению ваших непосредственных трудовых обязанностей. Результатом вы останетесь довольны.