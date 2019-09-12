Гороскоп на пятницу 13 для всех знаков Зодиака: астролог рассказал о счастливчиках и лузерах

Накануне выходных многим знакам зодиака придется решать отложенные проблемы и готовиться к запасным вариантам.

В пятницу, 13 сентября, всем знакам зодиака нужно остерегаться неприятностей, которые могут свалиться внезапно. Этот день лучше проводить в кругу семьи или лучших друзей.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на 13 сентября, пишет SlovoFraza.

Овен

Этого дня вам надо больше внимания уделять работе и не допускать ошибок, которые могут стоить карьеры.

Телец

В первой половине дня вас ждут насыщенные события и решения важных вопросов, в течение вечера сможете отдохнуть и заняться любимым делом.

Близнецы

Пятница 13-е – именно тот день, когда вы сделаете реальные шаги для продвижения по карьерной лестнице. Но не забывайте о стратегии и постоянно держите руку на пульсе. Видите проблемы – решайте их.

Рак

Накануне выходных звезды рекомендуют сделать денежный вклад в карьеру: запишитесь на курсы, благодаря которым будет реальный шанс себя реализовать как специалист в будущем.

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Дева

Не спешите в принятии решений, обдумывайте несколько раз. Ведь спонтанные действия могут стать причиной новых проблем.

Весы

Для вас пятница 13 станет началом новых испытаний. Не бойтесь неудач и ищите положительную сторону «черной полосы».

Скорпион

В пятницу вам придется улаживать ошибки прошлого.

Стрелец

Обстоятельства заставят вас стать на защиту своих прав и интересов. Ни в коем случае не молчите, когда видите несправедливость. Однако воздержитесь от избытка эмоций, ведь они могут вызвать новые проблемы.

Козерог

Астролог советует быть чуточку скромнее и не начинать разговоров на тему, вам далекую. Лучше лишний раз промолчать, чтобы избежать недоразумений со собеседником.

Водолей

У ваших стратегических планов наконец появился шанс реализоваться, и в будущем принести доход. Не упустите время, начинайте уже утром.

Рыбы

Не мешало бы приготовиться к плану «В», поскольку в этот день ваши близкие могут вас подвести. Проблемы придется решать немедленно.