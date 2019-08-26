Гороскоп на 27 августа: астрологи рассказали, кому день обещает удачу и приятные сюрпризы

День в целом очень хорош для продвижения своих идей, переговоров и поиска компромиссов.

Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего-либо – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей. Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно 27 августа принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени. День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов.

Но особую радость 27 августа обещает доставить вам общение с любимым человеком – чувства в этот день будут очень глубокие и гармоничные, пишет 1001goroskop.

Овен

Звезды гороскопа советуют Овну посвятить этот день общению поколений. В кругу родных Овна 27 августа ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Овен получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Овен не мог решиться завести доверительный разговор, самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Телец

День наделяет Тельца немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно лишь выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! 27 августа Тельцу следует уделить время закалке и физическим упражнениям. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

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Близнецы

День обещает порадовать Близнецов приятными сюрпризами. Во всем, за что бы они не взялись, удача обещает быть на их стороне, особенно в амурных и финансовых делах. Вполне вероятно, день порадует их хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Близнецам 27 августа достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Рак

27 августа в Раке проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих, чтобы воплощать эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Раку без особых усилий. Поэтому звезды гороскопа советуют Раку смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Лев

Льву необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Львом в своих интересах. Своей уступчивостью Лев 27 августа будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Дева

Дева будет тонко чувствовать все, вокруг, в первую очередь – людей, находящихся рядом. Для нее не сложно будет представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Дева будет 27 августа прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет ее развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Деве с трудом.

Весы

Гороскоп предвещает Весам неплохой день, когда они будут склонны смотреть на жизнь философски. Даже если не все у Весов будет складываться гладко, их невозмутимость и чувство юмора помогут им не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Весов завтра будет трудно.

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Скорпион

Общение и информация необходимы Скорпиону как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше: Скорпион со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Скорпиона 27 августа есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным. Как говорится в поговорке: «Общение работает на тех, кто работает на него».

Стрелец

Гороскоп на 27 августа склоняет Стрельца манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Стрелец будет убежден, что делает это не ради личной выгоды, а ради общих целей. Чтобы добиться желаемого, Стрелец может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась слишком уж серьезно.

Козерог

Козерог имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! День склоняет его к умеренности во всем – в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах ему стоит выбрать золотую середину или же поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Козерог 27 августа начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Водолей

Ситуация может потребовать от Водолея поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь или дать совет. Более того, Водолей и сам будет настроен альтруистично, способен даже сам предложить помощь. День наделяет Водолея желанием заботиться и оберегать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви забота Водолея может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Рыбы

Рыбы будут не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Рыб уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, 27 августа Рыбам будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.