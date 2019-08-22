Астролог назвал следующую жертву Путина
09:25, 22 августа 2019Астрология
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Россия попытается "освободить русскоязычное население" еще одной страны, уверен эксперт.
Владимир Путин / REUTERS
Звезды говорят, что следующая страна, у которой президент России Владимир Путин попытается отхапать часть территории, станет Казахстан.
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Об этом в комментарии "Главреду" заявил астролог Влад Росс. "Это может произойти в следующем году. И там тоже путинские войска начнут "освобождать" русскоязычных казахов. И точно так же Путин начнет раздавать российские паспорта казахам", - резюмировал он.
Напомним, 19 июля президент России Владимир Путин распространил действие указа об упрощенном получении российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
Ранее астролог Людмила Халанская рассказала, какие отношения были бы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, если бы они имели какие-нибудь общие дела в реальной жизни.
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