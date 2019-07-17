Астролог назвал самые ленивые знаки Зодиака

В тройку самых ленивых знаков Зодиака вошли Рыбы, Тельцы и Весы.

Астролог Влад Росс составил рейтинг лентяев среди знаков Зодиака. Первое место - у Рыб.

Самые ленивые – Рыбы. Представители этого знака – люди не от мира сего. Рыбы – это 12-й знак Зодиака, очень часто они имеют много инкарнаций. Им вообще не интересен материальный мир, материальная сторона вещей – для них это слишком "плоско", рассказал астролог в комментарии "Главреду".

Рыб больше интересует философия, глубина вещей, их содержание. В этом знаке Зодиака наблюдается экзальтация "самой ленивой планеты" – Венеры, а также Нептуна, покровительствующего Рыбам. Это – две очень "расслабленные" планеты. Поэтому Рыбы могут спать днями и ночами.

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Второе место среди лентяев занимают Тельцы. Хоть к ним и "липнут" деньги... Люди, рожденные под этим знаком, крайне не любят что-либо менять в своей жизни, они не любят пертурбаций и новшеств. Им часто лень даже поехать попутешествовать. Тельцы не понимают, зачем суетиться, таскать чемоданы, когда можно поехать к себе на дачу, расслабиться на половину лета и не выезжать оттуда. Тельцы всегда расслаблены.

Третье место. Венера также способствует лености Весов. Это – один из самых ленивых знаков Зодиака. Весы не любят делать что-то сами, а ждут, когда проблему за них решит партнер. А если жена – Весы, то она ждет, что действовать вместо нее будет муж. И больше всего они любят, когда им приносят кофе в постель – это самая ярка иллюстрация сути женщины-Весов.

Так что Весы – очень ленивый знак, который ничего не любит делать сам, очень нерешительный, все время ждет, что работа будет сделана кем-то за него, а результат ему принесут "на блюдечке с голубой каемочкой".

"Хотел бы подчеркнуть, что речь идет о типичных представителях знаков Зодиака, а таковых – чуть более 30%. Чаще всего все индивидуально. А такая классификация весьма приблизительна", - подытожил Росс.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, представители каких знаков Зодиака демонстрируют чудеса трудолюбия.