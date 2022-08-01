Что можно добавить в фарш, чтобы он не разваливался, и почему котлеты на самом деле нельзя тушить - узнайте в материале УНИАН.

Котлеты - популярное и простое блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение. Наши бабушки и мамы готовят их из разного мяса - свинины, говядины, курицы или индейки, но иногда, вне зависимости от вида фарша и строгости следования рецепту, блюдо получается невкусным.

УНИАН расскажет, как жарить котлеты, чтобы не горело масло, и почему они получаются сухими.

Ранее мы говорили о том, как довести котлеты до идеальной готовности.

Как правильно жарить котлеты - главные ошибки

Существует огромное количество рецептов котлет, но любой из них не поможет вам приготовить вкусное блюдо, если вы не знаете маленьких хитростей и из раза в раз повторяете одни и те же ошибки. Запишите себе нижеприведенные 6 пунктов, чтобы котлеты всегда получались восхитительными.

Не делайте слишком жидкий фарш для котлет

Из-за того, что вы добавляете слишком много муки, хлеба или молока, замес получается слишком жидким. Он не лепится и липнет, из него сложно сформировать котлеты - скорее всего, они будут разваливаться. Чтобы избежать этого, строго следуйте рецептуре или "скрепите" его мукой\крахмалом.

Полезный лайфхак: перед жаркой оставьте фарш на 2 часа в холодильнике, чтобы он успел загустеть.

Проверьте, достаточно ли разогрели сковороду

Часто бывает так, что во время жарки котлет на сковороде начинает гореть масло - это происходит из-за недостаточного нагрева. Теплая сковорода не подарит вам вкусные и сочные котлеты, а вот разогретая по максимуму - да. Когда вы выльете на нее масло, а затем выложите фарш, жидкость не будет "стрелять", а котлеты хорошо прожарятся внутри, образовав привлекательную корочку снаружи.

Подумайте, зачем отбивать фарш

Отбивание фарша - это необходимое действие, если вам нужно увеличить возможность "склеивания" мяса. Для таких блюд как "люля-кебаб" это оправданно, но для обычных котлет - нет. Когда вы отбиваете фарш, из него выходит лишняя влага, поэтому он становится более вязким и липким, а котлеты потом разваливаются. Фарш для котлет достаточно хорошо вымесить и оставить в холодильнике.

Выясните, когда и как жарить котлеты на сковороде

Распространенная ошибка многих хозяек - начинать жарить котлеты сразу после замешивания фарша. В итоге мясо не успевает "напитаться", а замес - загустеть, поэтому котлеты получаются сухими и разваливаются. Совет здесь такой же, как и в первом пункте - после замешивания фарша дайте ему немного постоять в холодильнике.

Сколько жарить котлеты - тоже хороший вопрос. Слишком долго их томить нельзя, ведь это "убивает" вкус и сочность. Для котлеты, размером с ладонь, достаточно двух минут жарки с каждой стороны, используя огонь средней интенсивности. После этого - под крышкой на 4-5 минут.

Определитесь, нужно ли тушить котлеты после жарки

На самом деле, тушить котлеты в соусе - это привычка, сформированная у многих. Сам по себе соус никакой опасности не несет, но когда он соединяется с соком из-под котлет, а вы при этом еще и тушите все это 10-15 минут, котлеты в итоге разваливаются. Самый правильный вариант - прогреть котлеты с соусом 4-5 минут и сразу выключить.

Запомните, как лучше довести котлеты до готовности

Сырые свиные котлеты - это опасность, которой вы подвергаете себя и свою семью. Недожаренное мясо может быть только в случае и телятиной или говядиной, но свинину всегда нужно готовить "well done". Для того, чтобы проверить готовность котлеты, разрежьте ее пополам - мясо должно быть белого цвета, а не розового, и уж тем более - не красного.

То же самое касается и лайфхака о том, как разогреть котлеты. На второй день они, обычно, не такие вкусные, поэтому их вполне можно разогреть на сковороде с соусом, чтобы "обновить" вкусовые качества. Кстати, это еще одна из причин, почему котлеты пересушивать не стоит - на второй-третий день они станут еще более сухими и невкусными.

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