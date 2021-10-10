Лучший способ, как жарить котлеты из любого фарша – выяснил УНИАН. Мы разобрались с температурным режимом и прочими хитростями опытных хозяек.

Сырые котлеты на стол не подашь – это невкусно, опасно для здоровья и просто позор для любой уважающей себя хозяйки. Другое дело – сочные пропеченные котлетки, которые так и тают во рту, истекая соком и сводя с ума своим сладковатым притягательным мясным ароматом.

Как довести котлеты до готовности – на каком огне, накрывать ли их крышкой и в каких случаях добавлять воду – выяснил УНИАН.

Нужно ли панировать котлеты

Желательно котлеты панировать: панировка задерживает внутри фарша жидкость. То есть это делают, чтобы сок не вытекал, а котлеты вышли мягкими и сочными.

В чем панировать котлеты, каждый сам решает. Одни предпочитает жарить котлеты в муке, другие – в сухарях (то есть жарить котлеты в панировке), а можно сделать пополам (половину в муке, а половину в сухарях).

На каком огне жарить котлеты

Неправильно подобранная температура – вот главная ошибка большинства хозяек. Хоть раз эту ошибку, пожалуй, допускала каждая.

Есть определенный алгоритм, как правильно жарить котлеты на сковороде:

сначала сильно разогреть дно сковородки, только потом налить в нее масло;

уменьшить огонь до среднего – и выждать пару минут;

уже при среднем огне разложить котлетки по емкости;

как только котлеты можно легко сдвинуть с места, то есть когда появилась корочка – убрать огонь до маленького и можно накрыть крышкой (иначе будут котлеты внутри красные, а корочка при этом сгорит раньше, чем блюдо приготовится);

на второй стороне котлеты надо дожаривать на совсем маленьком огне.

Время жарки котлет: обжаривание одной стороны котлеты занимает примерно две минуты, тушение на маленьком огне – 4-5 минут, итого в целом – 9 минут на всё про всё.

Еще один вариант – жарить котлеты в духовке при температуре сто восемьдесят – двести градусов. Можно прямо в сковороде, если характеристики посуды позволяют. Но чаще готовят на противне.

Как реанимировать невкусные котлеты: что делать, чтобы исправить вкус

А теперь пару слов о том, как жарить котлеты с водой. Воду добавляют, если надо дожарить сырые котлеты.

Воду добавляют примерно до середины котлет и накрывают блюдо крышкой, после чего оставляют тушить почти до полного выпаривания воды.

Как вариант – тушить можно не в воде, а на водянистом соусе (например, в томатном): это придаст блюду дополнительный пикантный и оригинальный привкус.

Как понять, готовы ли котлеты

Разрезать одну котлетку – и убедиться, что мясо внутри белое, пропеченное (то есть без розовых прожилок и тем более без крови). После этого обе половинки котлеты можно вернуть на сковороду.

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Автор: Диана Беловодская