Рассказываем, как правильно хранить сыр, чтобы он не залёживался и не портился.

Покупаем твёрдый сыр, заворачиваем его в пакет - и в холодильник. И через какое-то время сыр уже с плесенью - только не благородной, а опасной для здоровья. Знакомая ситуация? Несколько лайфхаков от УНИАН помогут уберечь сыр от плесени и высыхания и сохранят вкус и аромат сыра.

Ранее мы рассказывали, как сохранить продукты дольше в холодильнике и без него.

Где хранить сыр, чтобы он не портился

Есть несколько мест для хранения сыра. Их главное условие - подходящая температура и влажность.

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В холодильнике

Идеальная температура для хранения сыра - 0-8°C. Для этого отлично подходит средняя зона холодильника. Также хороший вариант - поддон для хранения овощей и фруктов. Главное, правильно упаковать сыр, чтобы защитить от излишней влаги и посторонних запахов.

Срок хранения сыра в холодильнике зависит от сорта - в среднем от двух недель до месяца.

Совет: как минимум за 30 минут до подачи на стол сыр нужно достать из холодильника.

Кладовка

В современных квартирах вряд ли найдёшь кладовку, но вот в частных домах она есть. В кладовке нет отопления и окон, поэтому температура в ней и в теплое время года, и зимой на несколько градусов ниже комнатной. То есть, прекрасно подходит для хранения сыра.

Погреб

В погребе также прохладно и повышена влажность, то есть, условия схожие с холодильником, поэтому в погребе можно смело хранить сыр.

При комнатной температуре

Если нет ни холодильника, ни погреба, ни кладовки, сыр можно неделю хранить при комнатной температуре. Для этого желательно поместить его в сухое темное место, без доступа прямых солнечных лучей.

Можно ли хранить сыр в морозилке - за и против

О том, подходит ли морозилка для хранения сыра, много спорят. Такой способ хранения не рекомендуют для мягких сливочных сыров. Но твёрдый сыр, если он предназначен для приготовления еды, а не для подачи на стол, будет хорошо храниться в морозилке до 3 месяцев.

Дело в том, что на полезные свойства сыра морозилка никак не влияет, но влияет на его текстуру и качество. Когда сыр замораживают, внутри него образуются мелкие кристаллы льда, которые нарушают структуру. Поэтому сыр может стать рассыпчатым или мучнистым и немного потерять в аромате.

Чтобы заморозить сыр, его нужно обернуть бумагой, например, пергаментом, и поместить в герметичный пакет. Размораживать сыр нужно через холодильник, чтобы он восстановил свою влажность.

Также можно заморозить сыр не целым куском, а слайсами, переложить их пергаментом и сложить в контейнер. Или натереть сыр и заморозить его в зип-пакете.

Как хранить сыр в холодильнике, чтобы он не испортился - правильная упаковка для сыра

Главное правило хранения любого сорта сыра – сыр должен "дышать". Поэтому воздухонепроницаемые материалы не подходят для хранения сыра. Давайте разберёмся, во что обернуть сыр, чтобы уберечь его от плесени и засыхания.

Пергаментная бумага

Самый простой вариант - обернуть сыр в пергаментную или вощенную бумагу. Такая упаковка создает нормальную циркуляцию углекислого газа, и сыр будет "дышать" и дозревать.

Сырная бумага

В специализированных сырных магазинах сыр заворачивают в сырную бумагу. Она состоит из двух слоев: тонкая пленка внутри, которая предотвращает высыхание сыра, но в то же время позволяет ему "дышать", и прочный защитный слой снаружи. Лучше всего хранить сыр в этой сырной бумаге и дома.

Фольга

Для хранения твердого и полутвердого сыра также подойдет фольга - она поможет сыру сохранить свои свойства. Сырам с плесенью только фольга и показана.

Стеклянный контейнер

Мягкие или свежие сыры лучше всего хранить в герметичных контейнерах, например, стеклянных или фарфоровых.

Можно ли хранить сыр в целлофановом пакете и как

Как уже мы говорили ранее - сыр должен "дышать". Если его плотно завернуть в целлофановый пакет или пищевую плёнку, сыр приобретет грубый пластиковый запах. К тому же, пакет и пленка имеют тенденцию задерживать влагу, а это способствует росту плесени на поверхности сыра.

Поэтому сначала упакуйте сыр в бумагу, а после можете неплотно обернуть его полиэтиленовой плёнкой или положить в целлофановый пакет.

Как уберечь сыр от плесени - лайфхаки

Есть несколько проверенных способов, как дольше сохранить вкус и аромат сыра и избежать появления плесени.

Не срезайте с твердых сыров корочку. Хотя она и несъедобна, но защищает сыр на время хранения в холодильнике и сохраняет его аромат.

Хотя она и несъедобна, но защищает сыр на время хранения в холодильнике и сохраняет его аромат. Смажьте сыр тонким слоем растительного масла - оно будет своеобразным барьером. Если на сыре начнет расти плесень, то она будет на масле, а не самом сыре. Чтобы ее удалить, нужно просто протереть сыр бумажным полотенцем и промыть теплой водой.

- оно будет своеобразным барьером. Если на сыре начнет расти плесень, то она будет на масле, а не самом сыре. Чтобы ее удалить, нужно просто протереть сыр бумажным полотенцем и промыть теплой водой. Положите к сыру пару кубиков сахара-рафинада. Сахар помогает регулировать атмосферу внутри контейнера, поэтому сыр дольше остаётся свежим.

Если вдруг сахар начинает таять, достаньте сыр из контейнера, переупакуйте его в новую бумагу и положите обратно с новыми кубиками сахара.

Нужно ли выбрасывать сыр, если на нем образовалась плесень

Белая и голубая культурная плесень на сыре - это нормальная плесень, характерная для деликатесных сыров. Если же вы купили твердый сыр, и он оброс "некультурной" плесенью, то в этом случае нужно с запасом отрезать пораженный участок.

Но в свежих и мягких сырах нежелательная плесень быстро проникает внутрь сыра - их лучше выбросить от греха подальше.

Сколько можно хранить сыр - сроки

Срок хранения сыра хранения зависит от его сорта - чем тверже сыр, тем дольше он хранится.

Твердые сыры (например, пармезан, грана падано), могут храниться 1,5 месяца, поскольку теряют меньше всего влаги.

Целиком такие сыры хранятся дольше, чем в кусочках или натертые.

Полутвердые и полумягкие сыры (чеддер, гауда) - хранятся 2-4 недели.

(чеддер, гауда) - хранятся 2-4 недели. Мягкие и рассольные сыры (горгонзола, бри, фета) - содержат больше влаги, чем твердые, поэтому долго не будут свежими.

Хранить такой сыр можно около 2 недель.

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