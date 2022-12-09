Покупаем твёрдый сыр, заворачиваем его в пакет - и в холодильник. И через какое-то время сыр уже с плесенью - только не благородной, а опасной для здоровья. Знакомая ситуация? Несколько лайфхаков от УНИАН помогут уберечь сыр от плесени и высыхания и сохранят вкус и аромат сыра.
- Где хранить сыр, чтобы он не портился
- Можно ли хранить сыр в морозилке - за и против
- Как хранить сыр в холодильнике, чтобы он не испортился - правильная упаковка для сыра
- Можно ли хранить сыр в целлофановом пакете и как
- Как уберечь сыр от плесени - лайфхаки
- Нужно ли выбрасывать сыр, если на нем образовалась плесень
- Сколько можно хранить сыр - сроки
Ранее мы рассказывали, как сохранить продукты дольше в холодильнике и без него.
Где хранить сыр, чтобы он не портился
Есть несколько мест для хранения сыра. Их главное условие - подходящая температура и влажность.
В холодильнике
Идеальная температура для хранения сыра - 0-8°C. Для этого отлично подходит средняя зона холодильника. Также хороший вариант - поддон для хранения овощей и фруктов. Главное, правильно упаковать сыр, чтобы защитить от излишней влаги и посторонних запахов.
Срок хранения сыра в холодильнике зависит от сорта - в среднем от двух недель до месяца.
Совет: как минимум за 30 минут до подачи на стол сыр нужно достать из холодильника.
Кладовка
В современных квартирах вряд ли найдёшь кладовку, но вот в частных домах она есть. В кладовке нет отопления и окон, поэтому температура в ней и в теплое время года, и зимой на несколько градусов ниже комнатной. То есть, прекрасно подходит для хранения сыра.
Погреб
В погребе также прохладно и повышена влажность, то есть, условия схожие с холодильником, поэтому в погребе можно смело хранить сыр.
При комнатной температуре
Если нет ни холодильника, ни погреба, ни кладовки, сыр можно неделю хранить при комнатной температуре. Для этого желательно поместить его в сухое темное место, без доступа прямых солнечных лучей.
Можно ли хранить сыр в морозилке - за и против
О том, подходит ли морозилка для хранения сыра, много спорят. Такой способ хранения не рекомендуют для мягких сливочных сыров. Но твёрдый сыр, если он предназначен для приготовления еды, а не для подачи на стол, будет хорошо храниться в морозилке до 3 месяцев.
Дело в том, что на полезные свойства сыра морозилка никак не влияет, но влияет на его текстуру и качество. Когда сыр замораживают, внутри него образуются мелкие кристаллы льда, которые нарушают структуру. Поэтому сыр может стать рассыпчатым или мучнистым и немного потерять в аромате.
Чтобы заморозить сыр, его нужно обернуть бумагой, например, пергаментом, и поместить в герметичный пакет. Размораживать сыр нужно через холодильник, чтобы он восстановил свою влажность.
Также можно заморозить сыр не целым куском, а слайсами, переложить их пергаментом и сложить в контейнер. Или натереть сыр и заморозить его в зип-пакете.
Как хранить сыр в холодильнике, чтобы он не испортился - правильная упаковка для сыра
Главное правило хранения любого сорта сыра – сыр должен "дышать". Поэтому воздухонепроницаемые материалы не подходят для хранения сыра. Давайте разберёмся, во что обернуть сыр, чтобы уберечь его от плесени и засыхания.
Пергаментная бумага
Самый простой вариант - обернуть сыр в пергаментную или вощенную бумагу. Такая упаковка создает нормальную циркуляцию углекислого газа, и сыр будет "дышать" и дозревать.
Сырная бумага
В специализированных сырных магазинах сыр заворачивают в сырную бумагу. Она состоит из двух слоев: тонкая пленка внутри, которая предотвращает высыхание сыра, но в то же время позволяет ему "дышать", и прочный защитный слой снаружи. Лучше всего хранить сыр в этой сырной бумаге и дома.
Фольга
Для хранения твердого и полутвердого сыра также подойдет фольга - она поможет сыру сохранить свои свойства. Сырам с плесенью только фольга и показана.
Стеклянный контейнер
Мягкие или свежие сыры лучше всего хранить в герметичных контейнерах, например, стеклянных или фарфоровых.
Можно ли хранить сыр в целлофановом пакете и как
Как уже мы говорили ранее - сыр должен "дышать". Если его плотно завернуть в целлофановый пакет или пищевую плёнку, сыр приобретет грубый пластиковый запах. К тому же, пакет и пленка имеют тенденцию задерживать влагу, а это способствует росту плесени на поверхности сыра.
Поэтому сначала упакуйте сыр в бумагу, а после можете неплотно обернуть его полиэтиленовой плёнкой или положить в целлофановый пакет.
Как уберечь сыр от плесени - лайфхаки
Есть несколько проверенных способов, как дольше сохранить вкус и аромат сыра и избежать появления плесени.
- Не срезайте с твердых сыров корочку. Хотя она и несъедобна, но защищает сыр на время хранения в холодильнике и сохраняет его аромат.
- Смажьте сыр тонким слоем растительного масла - оно будет своеобразным барьером. Если на сыре начнет расти плесень, то она будет на масле, а не самом сыре. Чтобы ее удалить, нужно просто протереть сыр бумажным полотенцем и промыть теплой водой.
- Положите к сыру пару кубиков сахара-рафинада. Сахар помогает регулировать атмосферу внутри контейнера, поэтому сыр дольше остаётся свежим.
Если вдруг сахар начинает таять, достаньте сыр из контейнера, переупакуйте его в новую бумагу и положите обратно с новыми кубиками сахара.
Нужно ли выбрасывать сыр, если на нем образовалась плесень
Белая и голубая культурная плесень на сыре - это нормальная плесень, характерная для деликатесных сыров. Если же вы купили твердый сыр, и он оброс "некультурной" плесенью, то в этом случае нужно с запасом отрезать пораженный участок.
Но в свежих и мягких сырах нежелательная плесень быстро проникает внутрь сыра - их лучше выбросить от греха подальше.
Сколько можно хранить сыр - сроки
Срок хранения сыра хранения зависит от его сорта - чем тверже сыр, тем дольше он хранится.
- Твердые сыры (например, пармезан, грана падано), могут храниться 1,5 месяца, поскольку теряют меньше всего влаги.
Целиком такие сыры хранятся дольше, чем в кусочках или натертые.
- Полутвердые и полумягкие сыры (чеддер, гауда) - хранятся 2-4 недели.
- Мягкие и рассольные сыры (горгонзола, бри, фета) - содержат больше влаги, чем твердые, поэтому долго не будут свежими.
Хранить такой сыр можно около 2 недель.