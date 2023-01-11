Где и сколько можно хранить открытое вино, чтобы оно не превратилось в уксус.

Открытое вино недолговечно - оно теряет во вкусе, аромате и начинает прокисать. Иногда это дело нескольких дней, а иногда часов. Сколько можно хранить открытое вино и как дольше сохранить напиток в початой бутылке - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали, как хранить сыр, чтобы он дольше не портился.

Как только мы открываем бутылку вина, и в нее попадает воздух - напиток начинает окисляться и "умирать". Но этот процесс можно замедлить.

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Как хранить открытое вино - 3 способа

1. Закрыть початую бутылку оригинальной пробкой

Чтобы открытое вино подольше сохранило свой вкус и запах, его нужно закрыть пробкой. "Родную" корковую пробку бутылки можно немного "обтесать" и закупорить напиток обратно. Под пробку нужно подложить вощеную бумагу - так кусочки пробки не будут попадать внутрь, а закупоривание будет более надежным.

Герметично, конечно, закрыть таким способом не получится, какое-то небольшое количество воздуха все равно будет попадать в бутылку, но вино будет храниться чуть дольше.

2. Закрыть бутылку специальной пробкой

Как альтернативу можно использовать специальные пробки для закупоривания вина - резиновые. Такие можно купить в специализированных и хозяйственных магазинах.

Можно пойти еще дальше: сейчас есть специальные вакуумные системы, которые позволяют откачивать воздух из открытой бутылки. Таким образом ее герметизируют и создают внутри необходимые условия для хранения вина.

3. Перелить вино в бутылку, которая плотно закрывается

В этом случае можно подобрать объем бутылки - под количество оставшегося вина. Чем больше будет заполнена бутылка, тем меньше в ней будет воздуха и тем лучше для вина.

Где хранить вино в початой бутылке

На скорость окисления вина напрямую влияет температура: чем она ниже, тем этот процесс медленнее. Поэтому початую бутылку вина нужно хранить в холодильнике.

Сколько можно хранить открытое вино - белое, красное, крепленое

Разные вина по-разному окисляются, поэтому сроки хранения открытого вина разные.

Игристые вина - можно хранить 1-3 дня в холодильнике.

Молодые белые и розовые вина - 5-7 дней в холодильнике.

Полнотелые белые вина (по типу выдержанного Шардоне и т.п.) - 3-5 дней в холодильнике. Более короткий срок хранения у таких вин потому, что они окисляются еще на этапе производства, и в открытой бутылке этот процесс протекает быстрее.

Красные вина - 3-5 дней в холодильнике. Выдержанные вина хранятся дольше, чем легкие молодые вина.

Крепленые вина - 4 недели в холодильнике.

Вина в тетрапаках - 28 дней в холодильнике.

Дольше вино хранить нежелательно - оно начинает приобретать резкий уксусный привкус и неприятный запах.

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